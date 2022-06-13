Пиріг "все по одній склянці": готуємо на кефірі і ніякого міксера!

Коли нема часу морочитися з коржами, кремами, а хочеться солоденького до чаю, можна взяти всього по одній склянці, збити виделкою і поставити в духовку. Саме так називається наш пиріг на кефірі - "Все по одній склянці"!

Вимірювання проводити потрібно 200-грамовою склянкою.

Інгредієнти на діаметр форми 20 см:

Яйце - 2 шт.

Борошно - 1 склянка

Манна крупа - 1 стакан

Кефір - 1 стакан (кімнатної температури або злегка підігріти)

Цукор - 1 склянка

Рослинна олія - 0,5 склянки

Ванільний цукор - 10 г

Ягоди - 200-300 г

Сіль - щіпка

Сода - 0,5 ч. л.

Скріншот: таким буде наш пиріг в розрізі

Покрокове приготування

Змішайте яйця, цукор, ванільний цукор, сіль, кефір і манну крупу.

Додайте рослинну олію, борошно і соду. Дайте постояти 20 хвилин, щоб манна крупа набухла. Або можна заздалегідь залити манну крупу кефіром і дати їй набрякнути.

Змастіть форму вершковим маслом або олією. Прогрійте духовку до температури 180 градусів.

Вилийте тісто у форму. Зверху викладіть ягоди.

Випікайте 40-50 хвилин при температурі 180 градусів. Орієнтуйтеся на свою духовку.