Пиріг "все по одній склянці": готуємо на кефірі і ніякого міксера!
Коли нема часу морочитися з коржами, кремами, а хочеться солоденького до чаю, можна взяти всього по одній склянці, збити виделкою і поставити в духовку. Саме так називається наш пиріг на кефірі - "Все по одній склянці"!
Рецептом поділилася відомий фуд-блогер Alina FooDee.
Вимірювання проводити потрібно 200-грамовою склянкою.
Інгредієнти на діаметр форми 20 см:
- Яйце - 2 шт.
- Борошно - 1 склянка
- Манна крупа - 1 стакан
- Кефір - 1 стакан (кімнатної температури або злегка підігріти)
- Цукор - 1 склянка
- Рослинна олія - 0,5 склянки
- Ванільний цукор - 10 г
- Ягоди - 200-300 г
- Сіль - щіпка
- Сода - 0,5 ч. л.
Скріншот: таким буде наш пиріг в розрізі
Покрокове приготування
Змішайте яйця, цукор, ванільний цукор, сіль, кефір і манну крупу.
Додайте рослинну олію, борошно і соду. Дайте постояти 20 хвилин, щоб манна крупа набухла. Або можна заздалегідь залити манну крупу кефіром і дати їй набрякнути.
Змастіть форму вершковим маслом або олією. Прогрійте духовку до температури 180 градусів.
Вилийте тісто у форму. Зверху викладіть ягоди.
Випікайте 40-50 хвилин при температурі 180 градусів. Орієнтуйтеся на свою духовку.
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