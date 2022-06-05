Десерт з молока за 5 хвилин: ніякого міксера і желатину

Легкий молочний десерт з додаванням банана і ягід дуже легко готувати. Для цього нам знадобиться мінімум інгредієнтів, а смак вийде фантастичним.

Інгредієнти:

Молоко - 700 г

Крохмаль - 1 ст. л. з гіркою + 100 г холодного молока

Ванільний цукор - 10 г

Щіпка солі

Цукор - за смаком (близько 2 ст. л.)

Банан - 1 шт.

Полуниця - 200 г

Ківі - 1 шт.

Покрокове приготування

Нагрійте молоко до дуже гарячого стану, періодично помішуючи.

Розмішайте крохмаль в холодному молоці. Влийте холодне молоко з крохмалем в гаряче молоко.

Варіть до загустіння, не забуваючи перемішувати. Як тільки з'являться перші бульбашки кипіння, варіть ще 1 хвилину і зніміть з вогню. Додайте цукор за смаком (близько 2 ст. л.), щіпку солі і ванільний цукор.

Дайте трохи охолонути, поки ми будемо нарізати полуницю, банан і ківі.

Наріжте полуницю, банан і ківі на кубики.

Викладіть трохи фруктів на дно склянки, залийте молочним кремом, знову ягоди, потім крем.

Прикрасьте полуницею.