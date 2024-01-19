Просто и быстро: рецепт приготовления вкусных пирожков с мясом на сковороде

Пирожки с мясом отлично подходят как закуска или перекус. Их удобно брать на обед на работу, ведь они вкусны как в горячем, так и холодном виде.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube -канал "Готуємо смачно щодня".

Что необходимо

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

мука пшеничная - 500 г

соль для теста - 0,5 ч.л

вода горячая - 250 мл

масло для теста - 2 ст.л

куриный фарш - 500 г

лук - 1 шт.

масло для начинки - 1 ст.л

Легкий способ приготовления

Чтобы замесить тесто, в миску просейте муку, добавьте соль, кипяток и размешайте ложкой. Затем добавьте растительное масло и вымесите тесто руками. Положите его в целлофановый пакет и дайте отдохнуть 30-40 минут.

Для начинки лук почистите и разрежьте пополам. Половину измельчите и обжарьте на растительном масле, а вторую половину пропустите через пресс.

В куриный фарш добавьте соль, специи для мяса, весь лук и хорошо перемешайте.

Тесто нужно разделить на 5 частей, каждую раскатайте в круглый корж. На середину выложите начинку, края теста соберите в центр и тщательно закрепите. Затем раскатайте скалкой в круглый пирожок.

Жарьте нужно на растительном масле по 4 минуты с каждой стороны.

Рецепт приготовления пирожков с мясом (скриншот)