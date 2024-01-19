Просто и быстро: рецепт приготовления вкусных пирожков с мясом на сковороде
Пирожки с мясом отлично подходят как закуска или перекус. Их удобно брать на обед на работу, ведь они вкусны как в горячем, так и холодном виде.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Готуємо смачно щодня".
Что необходимо
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
- мука пшеничная - 500 г
- соль для теста - 0,5 ч.л
- вода горячая - 250 мл
- масло для теста - 2 ст.л
- куриный фарш - 500 г
- лук - 1 шт.
- масло для начинки - 1 ст.л
Легкий способ приготовления
Чтобы замесить тесто, в миску просейте муку, добавьте соль, кипяток и размешайте ложкой. Затем добавьте растительное масло и вымесите тесто руками. Положите его в целлофановый пакет и дайте отдохнуть 30-40 минут.
Для начинки лук почистите и разрежьте пополам. Половину измельчите и обжарьте на растительном масле, а вторую половину пропустите через пресс.
В куриный фарш добавьте соль, специи для мяса, весь лук и хорошо перемешайте.
Тесто нужно разделить на 5 частей, каждую раскатайте в круглый корж. На середину выложите начинку, края теста соберите в центр и тщательно закрепите. Затем раскатайте скалкой в круглый пирожок.
Жарьте нужно на растительном масле по 4 минуты с каждой стороны.
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