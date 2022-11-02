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Яблочный пирог на кефире: просто смешайте все и в духовку

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Среда 02 ноября 2022 09:40
Яблочный пирог на кефире: просто смешайте все и в духовку Фото: Яблочный пирог на кефире (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Яблочный пирог готовить очень просто, ведь основное время вы потратите на очищение яблок. А дальше останется просто смешать все и поставить в духовку.

Рецептом поделилась кулинар на канале ТІАНА готувати просто.

Составляющие (стакан 250 мл):

  • яйцо – 1 шт.
  • сахар – 1 стакан
  • ванильный сахар – 1 ч. л.
  • кефир – 1 стакан
  • мука – 2 стакана
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
  • яблоки – 4 шт.

Пошаговое приготовление

Вбейте в миску яйцо, сахар и ванильный сахар, перемешайте. Добавьте стакан кефира, снова перемешайте. Двумя частями введите муку с разрыхлителем и перемешайте.

Добавьте к тесту очищенные и нарезанные кубиком яблоки. Перемешайте.

Переложите в форму, застеленную пергаментной бумагой. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 45 минут.

Дайте пирогу остыть и посыпьте сахарной пудрой.

Раньше мы писали, как приготовить ленивый яблочный пирог из лаваша.

Также читайте о рецепте яблочного пирога "Невидимка".

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