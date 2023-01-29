Пирог из слоеного теста за 10 минут: как приготовить шедевр на обычной кухне

Вы любите слоеное тесто, но не очень любите сложный процесс его приготовления? Тогда можете попробовать приготовить пирог из готового теста. Если дополнить его миндалем, получится настоящий кулинарный шедевр.

Рецептом поделилась кулинарка Alina Foodee.

Составляющие: Миндаль – 120 г

Сахарная пудра – 75 г

Яйцо – 1 шт.

Слоеное бездрожжевое тесто – 500 г

Яичный желток – 1 шт.

Молоко – 1 ч. л.

Миндальные хлопья Пошаговое приготовление Залейте миндаль крутым кипятком на 2-3 минуты. Слейте горячую воду, промойте прохладной водой. Очистите миндаль от кожуры и измельчите его. Добавьте яйцо и сахарную пудру. Раскатайте тесто и вырежьте 2 круга. Выложите один круг теста на пергамент, распределите начинку. Накройте вторым кружком теста. Сделайте надрезы. Смешайте яичный желток с молоком и смажьте пирог. Посыпьте миндальными хлопьями. Выпекайте 20-25 минут при температуре 200-220 градусов. Время выпечки зависит от особенностей духовки.