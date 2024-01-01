Что можно съесть после праздничного застолья, чтобы разгрузить организм

Праздники - настоящее испытание для организма. За это время мы съедаем слишком много, и пищеварительная система не успевает переварить все деликатесы. Цена, которую мы платим за обжорство - боли в животе, тошнота и другие желудочные недуги.

Что нужно съесть, чтобы побыстрее восстановить баланс после переедания, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Wprost.

Как облегчить желудок после переедания

Откажитесь от обильных блюд. Ешьте меньшими порциями, но чаще (в среднем каждые три-четыре часа). Также измените способ приготовления еды. Вместо жарки и запекания готовьте еду на пару.

Избегайте "пустых калорий", то есть нездоровой пищи и фаст-фуда. Продукты с высокой степенью переработки содержат большое количество жиров и простых сахаров, а также красителей и консервантов, которые нагружают пищеварительную систему.

Более того, их употребление способствует увеличению веса и появлению неприятных желудочно-кишечных симптомов, таких как изжога, метеоризм, тошнота или запор. Исключите из своего рациона следующие продукты:

колбасы

сосиски и паштеты

желтые, с плесенью и плавленые сыры

красное мясо (говядина, свинина и т. д.)

маргарин

кондитерские изделия

сладости (батончики, конфеты и т.п.)

соленые закуски (чипсы, чипсы, жареные орешки)

крем

майонез

кетчуп

перец

уксус

горчица

соль

перец (как острый, так и сладкий).

капуста

лук

огурцы

редис

кукуруза

сухофрукты

орехи

алкоголь

газированные напитки

грибы

Чем заменить продукты

Выбирайте нежирный творог, яйца всмятку, мелкие крупы и макароны, рис, свежие овощи и фрукты без кожицы и семян (желательно в протертом или вареном виде), а также мясо птицы и нежирную рыбу.

Если хочется чего-то сладкого, выбирайте мед, натуральные компоты и соки. Пейте кефир и пахту, а также черный чай, не слишком крепкий кофе без сахара и других добавок, таких как сиропы или искусственные подсластители.

Также можно готовить различные виды настоев на основе трав, например, ромашки или мелиссы. Приправляйте блюда тимьяном, базиликом, тмином, майораном, лимонным соком. Используйте небольшое количество жиров (сливочное, оливковое и растительное масло).