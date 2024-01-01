Вот что можно сделать с блюдами, которые остались после Нового года

Обычно все несколько недель разрабатывают меню для встречи Нового года, а после не знают, что же делать с остатками блюд. Хранить готовые блюда долго нельзя, поэтому следует знать, как их можно использовать, чтобы не выбросить в мусорник.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о ряде способов, которые помогут не выбрасывать блюда после Нового года.

Что нужно выбросить

У всех есть привычка есть праздничные яства несколько дней. Однако следует расстаться с салатами, заправленными кисломолочными продуктами и соусами сразу после застолья. Это следует сделать, если понимаете, что в ближайшие 12 часов вы не сможете их доесть.

Также стоит избавиться от слабосоленой рыбы и мясной и сырной нарезки, которые простояли несколько часов на столе.

Открытые банки консервированных грибов, огурцов, помидор можно использовать в течение 12 часов после открытия. Если консервированные изделия простояли в тепле длительное время, от них лучше избавиться, чтобы избежать отравления.

Что делать с блюдами

Заморозьте

Оливье или сельдь под шубой замораживать бессмысленно, а вот мясные нарезки можно положить в морозильную камеру и впоследствии использовать их во время приготовления других блюд.

Герметически упакуйте

Если герметично упаковать блюда, то их можно съесть в течение нескольких дней.

Герметическое хранение продлит жизнь салатов и главных блюд на 2-3 дня. Однако, стоит попробовать блюда перед употреблением.

Раздайте нуждающимся

Прекрасным решением будет раздать блюда нуждающимся. Положите готовые блюда в одноразовые контейнеры и отнесите в специальные пункты. Однако важно убедиться, что еда не испортилась.

Рага из овощей

Из остатков свежих овощей можно приготовить рагу. Потушите овощи 20-30 минут, добавьте картошку и мясо. В результате ничего выбрасывать не придется.

Как понять, что салат испортился

Сначала блюдо нужно осмотреть. Если появилась влага, слизь, то его употреблять точно не стоит.

К тому же испорченный салат может изменить цвет, начнет неприятно пахнуть.

Блюдо лучше всего держать в закрытом контейнере. Но при этом нельзя использовать металлическую посуду, а иначе заготовка испортится быстрее.