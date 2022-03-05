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Пілот збитого під Черніговом Су-25 виявився "асом" Путіна, нагородженим за звірства в Сирії

Автор: Світлана Мащенко

Пілот збитого на околицях Чернігова Су-25 виявився одним з "асів" Путіна, який раніше брав участь у звірствах в Сирії. За це його навіть нагородили аудієнцією з Башаром Асадом.

Про це повідомили в СБУ.

У нарізці на відео можна побачити спільне фото пілота, який бомбив мирні українські міста, з сирійським диктатором.

"Для нього бомбити цивільні міста - не нова справа. Як пояснює сам злочинець, він не думає про такі поняття як "житлові будинки і квартали": "Є просто цілі з координатами..." - йдеться в повідомленні.

Тепер у нього попереду безліч довгих розмов зі співробітниками СБУ. Він відповідатиме за всі свої звірства, як і тисячі інших російських загарбників, що з війною прийшли на українську землю.

Раніше ми писали про подробиці допиту збитого ворожого пілота.

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Чернігів