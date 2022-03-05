У Чернігові затримали пілота збитого російського літака Су-25
Фото: пілот приземлився на один з будинків (t.me/chernigivskaODA)
Українські засоби ППО збили російський літак Су-25 в околицях Чернігова. Пілота, який катапультувався, вже затримали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Чернігівської обласної військово-цивільної адміністрації В'ячеслава Чауса.
"Щойно в Чернігові затримано пілота збитого російського літака СУ-25. Район Заборовки. Також сьогодні збитий ворожий безпілотник", - повідомив він.
Він також уточнив, що пілота затримали військові.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо про те, що українські війська збили черговий російський військовий літак.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.