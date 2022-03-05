"Ти знав, що летиш бомбити мирне місто?": з'явився допит, збитого під Черніговом льотчика РФ

Українські засоби ППО збили російський літак Су-25 на околицях Чернігова. Пілота, який катапультувався, вже затримали. Також з'явився допит окупанта.

На відео російський пілот каже, що чудово знав, що бомбардуватиме мирне місто, але це було його перше завдання. Також він докладно розповідає, з якоїсь військової частини.

Зазначимо, що пілота затримали у Чернігові, він керував збитим літаком СУ-25 у районі Заборівки.

Дивіться відео допит окупанта.

Також з'явилися фотографії бомбардування Мирного Чернігова.

"Рятувальники повідомляють, що внаслідок падіння літака окупантів над Черніговом виявлено 3 авіаційні бомби ФАБ-500. Проводяться заходи щодо евакуації населення з мікрорайону", - сказано в повідомленні.

Так зараз виглядає Чернігів(фото: Украина онлайн)