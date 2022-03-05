Пилот сбитого под Черниговом Су-25 оказался "асом" Путина, награжденным за зверства в Сирии

Пилот сбитого на окраинах Чернигова Су-25 оказался одним из "асов" Путина, который ранее участвовал в зверствах в Сирии. За это его даже наградили аудиенцией с Башаром Асадом.

В нарезке на видео можно увидеть совместное фото пилота, который бомбил мирные украинские города, с сирийским диктатором.

"Для него бомбить гражданские города - не новое дело. Как объясняет сам преступник, он не думает о таких понятиях как "жилые дома и кварталы": "Есть просто цели с координатами..." - говорится в сообщении.

Теперь у него впереди множество долгих разговоров с сотрудниками СБУ. Он будет отвечать за все свои зверства, как и тысячи других российских захватчиков, с войной пришедших на украинскую землю.



