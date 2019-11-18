НП з Boeing 737 в Харкові: 189 пасажирів врятувалися завдяки пілотові

У Харкові ледь не розбився літак Boeing 737 (колаж: РБК-Україна)

Літак, прямуючи до Харкова, двічі сідав в екстремальних умовах

У Харкові сталася НП з літаком Boeing 737-800 NG, на якому 189 українських туристів летіли з відпочинку у Єгипті. Повітряне судно здійснило дві аварійні посадки в умовах густого туману.

Пасажир літака Ірина Івченко, яка летіла з Шарм-ель-Шейха з двома дітьми, розповіла в Facebook про весь пережитий під час екстремального польоту жах.

Дівчина висловлює подяку пілотові Олексію Якимчуку, якому двічі протягом кількох годин довелося садити Boeing 737 в тумані високої щільності.

У Харкові ледь не розбився літак Boeing 737 (фото: facebook.com/irina.ivchenko8)

Перша посадка була здійснена у Борисполі для дозаправки. Але особливий жах пасажирам довелося пережити під час посадки у Харкові.

"Туман, вітер, літак здуває, страшно... Кричать діти, і мовчки вчепилися в крісла пасажири", - поділилася пережитим Ірина.

На злітно-посадковій смузі літак вже чекала пожежна машина. Але допомога рятувальників не знадобилася - ніхто не постраждав.

"... нам пощастило. І перш за все з пілотом! Дай Вам Бог", - висловила подяку мама двох дітей.

У Харкові ледь не розбився літак Boeing 737 (скрін: facebook.com/irina.ivchenko8)