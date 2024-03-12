Льготные билеты от Укрзализныци: кто из пассажиров может дешевле путешествовать

Укрзализныця предоставляет некоторым категориям населения льготные условия на проезд. Для этого пассажирам необходимо предъявить специальные документы.
О том, кто может воспользоваться льготными условиями, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Укрзализныци.
Кто имеет право на бесплатный проезд
Право на бесплатный проезд имеют:
дети до 6 лет, которые путешествуют со взрослыми и не занимают отдельного места. Для этого не требуется оформление отдельного проездного документа, однако при посадке необходимо предъявить свидетельство о рождении и паспорт
военные могут воспользоваться возможностью один раз в два года бесплатно проехаться поездом Укрзализныци (туда и обратно) или один раз в год со скидкой 50% на внутренних рейсах
раз в год лица с инвалидностью I и II группы, которую получили в результате войны, имеют право на бесплатный проезд (туда и обратно)
один раз в два года воспользоваться бесплатным проездом на международных рейсах в страны СНГ имеют право родители или супруги военнослужащих, погибших или пострадавших от ранений во время исполнения военных обязанностей
участники боевых действий во время Второй мировой войны также могут воспользоваться правом на бесплатный проезд
Кто имеет право на скидку
дети от 6 до 14 лет могут купить билет со скидкой 25% от стоимости билета во внутренних поездах
ученики и студенты получают 50% скидку на всех внутренних поездах, но скидка не распространяется на билеты для вагонов СВ, купе и 1 класса, за исключением региональных поездов. Чтобы воспользоваться льготами, нужно предъявить ученический или студенческий билет
родители или супруги военнослужащих, погибших или пострадавших от ранений во время исполнения военных обязанностей, могут воспользоваться 50% скидкой на билеты раз в год (туда и обратно)
люди с инвалидностью I и II группы, которую получили в результате войны, с 1 октября по 15 мая могут покупать билеты со скидкой 50% на внутренних рейсах