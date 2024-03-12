Пільгові квитки від Укрзалізниці: хто із пасажирів може дешевше подорожувати

Укрзалізниця надає деяким категоріям населення пільгові умови на проїзд. Для цього пасажирам потрібно пред'явити спеціальні документи.
Про те, хто може скористатись пільговими умовами, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Укрзалізниці.
Хто має право на безкоштовний проїзд
Право на безкоштовний проїзд мають:
діти до 6 років, які подорожують з дорослими та не займають окремого місця. Для цього не потрібно оформлення окремого проїзного документа, проте при посадці необхідно пред'явити свідоцтво про народження та паспорт
військові можуть скористатися можливістю один раз на два роки безплатно проїхатися потягом Укрзалізниці (туди та назад) або ж один раз на рік зі знижкою 50% на внутрішніх рейсах
раз на рік особи з інвалідністю I та II групи, яку отримали внаслідок війни, мають право на безплатний проїзд (туди і назад)
один раз на два роки скористатися безплатним проїздом на міжнародних рейсах до країн СНД мають право батьки чи подружжя військовослужбовців, які загинули або постраждали від поранень під час виконання військових обов'язків
учасники бойових дій під час Другої світової війни також можуть скористатись правом на безкоштовний проїзд
Хто має право на знижку
діти віком від 6 до 14 років можуть купити квиток зі знижкою 25% від вартості квитка у внутрішніх поїздах
учні та студенти отримують 50% знижку на всіх внутрішніх поїздах, але знижка не поширюється на квитки для вагонів СВ, купе та 1-го класу, за винятком регіональних поїздів. Щоб скористатись пільгами треба пред'явити учнівський чи студентський квиток
батьки чи подружжя військовослужбовців, які загинули або постраждали від поранень під час виконання військових обов'язків, можуть скористатися 50% знижкою на квитки раз на рік (туди та назад)
люди з інвалідністю I та II групи, яку отримали в наслідок війни, з 1 жовтня по 15 травня можуть купувати квитки зі знижкою 50% на внутрішніх рейсах