Малосольні огірки в пакеті за 6 годин: найшвидший спосіб засолювання

Літо все ближче, а огірки все дешевше. Поки наближається час "великої консервації", можна і потрібно пробувати швидкі рецепти солоних і маринованих овочів. Пропонуємо вам спробувати засолити огірки в пакеті - вони будуть готові до вживання вже через шість годин.

Інгредієнти:

Огірки - 1 кг

Пучок кропу

Запашний перець - 3 шт.

Чорний перець горошком - 8 шт.

Гвоздика - 1 шт.

Сіль - 1 ст. л.

Цукор - 1 ч. л.

Часник - 1-2 зубчики

Перець гострий - за бажанням

Покрокове приготування огірків

Обріжте попки огірків з двох сторін. Перекладіть огірки в пакет, можна використовувати будь-який - головне, досить щільний, щоб не порвався. Ідеально підійде зіп-пакет.

Додайте кріп, сіль, цукор, всі спеції. Зав'яжіть пакет, все добре перемішайте.

Залиште солитися при кімнатній температурі на 4-6 годин. Якщо є можливість, можна періодично перемішувати, щоб прискорити процес засолювання огірків.

Через шість годин огірочками можна буде із задоволенням похрумтіти.