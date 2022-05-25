Мариновані огірки за 10 хвилин: змішайте все і поставте в холодильник
Скріншот відео: Мариновані огірки за 10 хвилин
Незабаром в Україні стартує сезон консервації, і вже зараз можна пробувати потроху балувати солоними та маринованими овочами. Пропонуємо вам спробувати швидкий рецепт найсмачніших огірків. На їх приготування ви витратите хвилин 10, а через годину можна поласувати хрусткими огірками.
Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.
Ингредієнти:
- Огірки - 1 кг
- Кріп - невеликий пучок
- Часник - 3-4 зубчики (за смаком)
- Сіль - 1 ч. л.
- Цукор - 1 ст. л.
- Оцет 6% - 2 ст. л.
- Рослинна олія - 3 ст. л.
Покрокове приготування
Розріжте огірки навпіл, кожну половину наріжте на четвертинки.
Дрібно наріжте кріп, подрібніть часник. Додайте до огірків.
Додайте сіль, цукор, оцет, олію.
Добре перемішайте, дайте настоятися щонайменше 10-20 хвилин, а краще 1 годину, в холодильнику.
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