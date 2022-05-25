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Мариновані огірки за 10 хвилин: змішайте все і поставте в холодильник

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Середа 25 травня 2022 12:48
Мариновані огірки за 10 хвилин: змішайте все і поставте в холодильник Скріншот відео: Мариновані огірки за 10 хвилин
Автор: Світлана Мащенко

Незабаром в Україні стартує сезон консервації, і вже зараз можна пробувати потроху балувати солоними та маринованими овочами. Пропонуємо вам спробувати швидкий рецепт найсмачніших огірків. На їх приготування ви витратите хвилин 10, а через годину можна поласувати хрусткими огірками.

Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.

Ингредієнти:

  • Огірки - 1 кг
  • Кріп - невеликий пучок
  • Часник - 3-4 зубчики (за смаком)
  • Сіль - 1 ч. л.
  • Цукор - 1 ст. л.
  • Оцет 6% - 2 ст. л.
  • Рослинна олія - 3 ст. л.

Покрокове приготування

Розріжте огірки навпіл, кожну половину наріжте на четвертинки.

Дрібно наріжте кріп, подрібніть часник. Додайте до огірків.

Додайте сіль, цукор, оцет, олію.

Добре перемішайте, дайте настоятися щонайменше 10-20 хвилин, а краще 1 годину, в холодильнику.

Раніше кулінар поділилася правильним рецептом дерунів.

Також ми писали, як приготувати рибу ,"як раки", з минтая на сковороді.

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