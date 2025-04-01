Пикантные маринованные яйца по-корейски: вкусная закуска, которая подойдет к любому столу

Маринованные корейские яйца - это пикантное блюдо, которое приготовить не трудно. Но такая вкусная закуска подойдет для любого случая и даже для праздничного стола на Пасху. Яйца приобретают интересный цвет и вкус и удивят ваших близких.
Как приготовить маринованные пикантные яйца по-корейски, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рецепт в YouTube-канале"Їсти смачно, легко".
Положите яйца в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Варите на среднем огне 8 -9 минут - если любите желтки "вкрутую" и всего 5-6 минут, если любите, чтобы желтки были немного жидкими.
Когда яйца сварятся, снимите их с огня, положите в миску и поставьте под холодную воду. Охладите до комнатной температуры, а затем снимите скорлупу.
Возьмите сотейник. Смешайте в нем соевый соус, воду, сахар, чеснок, перец и уксус. Поставьте смесь на огонь и доведите до кипения. Варите на малом огне 10 минут.
Сложите яйца в емкость для маринования и залейте их горячим маринадом. Оставьте на 40-45 минут. Если любите острее и солонее - можно оставить на 1-1,5 часа.
Подавать на стол можно половинками, которые полейте маринадом и посыпьте обжаренным кунжутом.
Хранить маринованные яйца в герметичном контейнере в холодильнике до одной недели.
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