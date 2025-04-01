Пикантные маринованные яйца по-корейски: вкусная закуска, которая подойдет к любому столу

Что вам понадобится:

Яйца - 6 шт.

Лук - 2 шт.

Петрушка - по вашему вкусу

Перец чили - 2 шт.

Соевый соус - 250 мл

Вода - 150 мл

Уксус 6% - 1 ст. ложка или 9% - половина ст. ложки

Сахар - 2 ст. ложки

Чеснок - 5 зубчиков

Как приготовить пикантные маринованные яйца по-корейски

Положите яйца в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Варите на среднем огне 8 -9 минут - если любите желтки "вкрутую" и всего 5-6 минут, если любите, чтобы желтки были немного жидкими.

Когда яйца сварятся, снимите их с огня, положите в миску и поставьте под холодную воду. Охладите до комнатной температуры, а затем снимите скорлупу.

Возьмите сотейник. Смешайте в нем соевый соус, воду, сахар, чеснок, перец и уксус. Поставьте смесь на огонь и доведите до кипения. Варите на малом огне 10 минут.

Сложите яйца в емкость для маринования и залейте их горячим маринадом. Оставьте на 40-45 минут. Если любите острее и солонее - можно оставить на 1-1,5 часа.

Подавать на стол можно половинками, которые полейте маринадом и посыпьте обжаренным кунжутом.

Хранить маринованные яйца в герметичном контейнере в холодильнике до одной недели.

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