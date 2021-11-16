Друга половина листопада подарує кохання цим знакам Зодіаку: у списку всього троє!

Гороскоп на листопад 2021 говорить про те, що останній місяць осені стане напруженим у всіх сферах життя. Можливі складні ситуації, конфлікти та непорозуміння. І деяких людям доведеться приймати важливі та доленосні рішення.

Овен

Представники цього знака опинилися на порозі свого особистого щастя. Залишилася лише сама малість - вибрати надійного і вірного супутника життя. Особливо це стосується тих, хто мріє про щасливий шлюб. Планети допоможуть прояснити плутанину в романтичній сфері, уникнути негативу і позбутися страху.

Рак

Найближчим часом Ракам належить безліч цікавих зустрічей і знайомств. Перед початком відносин постарайтеся ретельно проаналізувати претендента. Зірки подарують шанс опинитися в потрібний час, і в потрібному місці – ця ситуація відкриє смугу везіння в любові. Тільки постарайтеся не приймати бажане за дійсне.

Терези

Для вас включиться справжній зелене світло в особистому житті. Ви можете виводити відносини на новий рівень життя – з'їхатися з коханою людиною, зробити пропозицію, познайомитися з батьками. Планети обіцяють удачу у всьому. А у самотніх Терезів очікується продуктивна і романтичний тиждень.