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Друга половина листопада подарує кохання цим знакам Зодіаку: у списку всього троє!

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Вівторок 16 листопада 2021 05:38
Друга половина листопада подарує кохання цим знакам Зодіаку: у списку всього троє! Фото: Гороскоп любові на другу половину листопада (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на листопад 2021 говорить про те, що останній місяць осені стане напруженим у всіх сферах життя. Можливі складні ситуації, конфлікти та непорозуміння. І деяких людям доведеться приймати важливі та доленосні рішення.

Астрологи назвали знаки зодіаку, яким друга половина листопада принесе успіх в романтичних відносинах. Про це інформує SlovoFraza.

Овен

Представники цього знака опинилися на порозі свого особистого щастя. Залишилася лише сама малість - вибрати надійного і вірного супутника життя. Особливо це стосується тих, хто мріє про щасливий шлюб. Планети допоможуть прояснити плутанину в романтичній сфері, уникнути негативу і позбутися страху.

Рак

Найближчим часом Ракам належить безліч цікавих зустрічей і знайомств. Перед початком відносин постарайтеся ретельно проаналізувати претендента. Зірки подарують шанс опинитися в потрібний час, і в потрібному місці – ця ситуація відкриє смугу везіння в любові. Тільки постарайтеся не приймати бажане за дійсне.

Терези

Для вас включиться справжній зелене світло в особистому житті. Ви можете виводити відносини на новий рівень життя – з'їхатися з коханою людиною, зробити пропозицію, познайомитися з батьками. Планети обіцяють удачу у всьому. А у самотніх Терезів очікується продуктивна і романтичний тиждень.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, кому листопадовий повний місяць принесе удачу, а кому – біди.

А також розповідали про те, що чекає всі знаки Зодіаку в період з 15 по 21 листопада.

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