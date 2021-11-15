Рік Тигра 2022 подарує важливі зміни трьом знакам Зодіаку, яких побоювалася сама Ванга

Гороскоп на 2022 рік, тотемом якого стане Чорний Водяний Тигр принесе трьом знакам Зодіаку, яких побоювалася сама Ванга, важливі зміни. Комусь із них пощастить у коханні, для когось відкриються нові перспективи в бізнесі, кар'єрі, а комусь вдасться розрулити фінансові питання і домогтися успіхів у сфері матеріального.

Як пише Wday , болгарська віщунка побоювалася і недолюблювала людей, народжених під знаком Лева, Скорпіона і Риб.

Ванга вірила, що у людей, народжених під цими зірками, особлива енергетика - суміш сили, удачі з глупістю і навіть жорстокістю. І ніхто ніколи не знає, яка чаша терезів в їх долі переважить.

Лев

Як пише Rsute, новий, 2022-й рік стане для Лева ковтком свіжого повітря. Фортуна побалує вас успіхами і подарунками, особливо в особистій сфері. А від вас вимагається тільки одне - бути собою - тобто активним, цілеспрямованим, лідером за характером.

При цьому астрологи рекомендують правильно розподіляти сили, стежити за здоров'ям, щоб уникнути вигорання.

Скорпіон

Для Скорпіона рік Тигра виявиться дуже багатим на любовні пригоди, незалежно від того, в парі ви або самотні. Що важливо для вас - це мислити позитивно, відганяючи від себе погані думки.

Астрологи впевнені, що ви будете притягувати протилежну стать своєю чуттєвою натурою. Тигр подарує Скорпіону ще більше рішучості і впевненості в собі.

Риби

2022 рік для Риб стане періодом змін. Можуть бути переїзди, нова робота або місце проживання. Рекомендується освоїти хобі, яке може в перспективі стати джерелом додаткового доходу.

В кінці року є ризик фінансових неприємностей, тому астрологи не рекомендують витрачати значні суми, ретельно продумуючи покупки, особливо великі.