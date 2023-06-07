ua ru
Ср, 07 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Вода еще будет прибывать. В Херсонской ОВА доложили о ситуации из-за подрыва Каховской ГЭС

Новина українською →
Херсон, Среда 07 июня 2023 08:31
Вода еще будет прибывать. В Херсонской ОВА доложили о ситуации из-за подрыва Каховской ГЭС Фото: в Херсонской области еще будет прибывать вода (t-me-zsuwar)
Автор: Наталья Юрченко

Интенсивность подтоплений в Херсонской области из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС уменьшается. Однако вода сегодня, 7 июня, еще будет прибывать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

"Интенсивность подтопления уменьшается, однако из-за значительных разрушений дамбы вода еще будет прибывать. По нашим прогнозам, уровень воды увеличится еще на метр в течение следующих 20 часов", - заявил Прокудин.

По его словам, этой ночью начало подтапливать Белозерскую общину, до которой вчера вода еще не дошла. По состоянию на утро на правом берегу Херсонской области затоплено 1852 дома.

"Ночью к нам обратилось 13 человек, среди которых 5 жителей левобережья. По состоянию на 6:00 эвакуировали 1457 человек. В частности, из микрорайона Корабел (в Херсоне, - ред.) вывезли 1286", - добавил глава области.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, вчера ночью российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. По предварительным данным, станцию восстановить невозможно.

В результате подрыва вода начала затапливать правый и левый берег Херсонской области, есть угроза затопления для 80 населенных пунктов. За день несколько сел оказались под водой, она добралась и до Херсона, в частности сильно пострадал микрорайон Корабел.

Все подробности подрыва Каховской ГЭС и последствий - в материале РБК-Украина по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область
NEWS
Украинские военные успешно контратакуют на Бахмутском направлении: карты боев ISW
Украинские военные успешно контратакуют на Бахмутском направлении: карты боев ISW
DAILY
Арсенал террора. Почему Россия активизировала обстрелы и сколько у нее осталось ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Арсенал террора. Почему Россия активизировала обстрелы и сколько у нее осталось ракет