Как отказаться от незаконной повестки, если она "выписана на коленке": объяснение адвоката

Мобилизация в Украине продолжается. Для пополнения резервов в стране продолжают призывать военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет. Но не все повестки являются законными.

Как реагировать, если вам вручают "выписанную на коленке повестку", рассказал адвокат Роман Симутин.

Что нужно знать о повестках

Постановлением Кабмина №1487 утвержден новый образец повестки, которая заполняется и подписывается начальником ТЦК, указывается номер распоряжения, на основании которого вызывается лицо и уполномочивается лицо на его вручение.

"Если повестку заполняют на колене, еще и старого образца, не указывается номер распоряжения, вручает ее не уполномоченное лицо, то вы все равно должны получать такую ​​повестку, хотя и вручается не предусмотренным законом способом и за пределами полномочий ТЦК", - написал правозащитник.

Симутин отмечает, что, если повестка неправильно заполнена - она незаконна.

Если вас запугивают актом

По словам адвоката, никакого акта вы не должны подписывать, но обязательно вы должны снимать весь процесс.

"И последнее решение суда, которым я упразднил постановление ТЦК о привлечении моего клиента по ст. 210-1 КУоАП, тому подтверждение. Суд несколько раз переспрашивал представителя ТЦК, каким документом предусмотрено составление акта отказа от получения повестки? Этот акт, кстати, был сфальсифицирован. Ответ был фееричен. Тот перечислил кучу законов, вспомнил постановление Кабмина №1487, но ссылок на статью, пункт или что-то другое мы так и не дождались", - сообщил эксперт.

Симутин отмечает, что никакого акта не существует.

"А знаете, почему вы нигде не найдете даже упоминания об этом акте? Его просто не существует - это бурная фантазия группы художественной самодеятельности", - резюмировал он.