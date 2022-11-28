Под Тернополем маму с ребенком выставили из пункта обогрева: детали скандала

Детали скандала

Все произошло в Центре предоставления административных услуг в городе Збараж. Женщину с ребенком просто выставили за двери. Они пришли зарядить мобильный телефон.

Сотрудница админучреждения сказала украинке, что "ничего не знает и здесь ничего не работает".

Владимир Труш прокомментировал возникшую ситуацию и возмутился произошедшим.

"На заднем фоне горит свет, у этой работницы тепло, есть свет, интернет. Сегодня глава громады мне объясняет, что эта работница не сориентировалась. Со среды? Так сделайте, чтобы сидящие в этих пунктах очень быстро ориентировались. Если уж на западе Украины, в Тернополе, где не прилетают ракеты, ничего не прилетает, негде людям зарядить телефон, выпить горячего чая или банально согреться – это стыд. Давайте так, чтобы мы не делали еще 55 новых "пунктів незламності" у голов громад дома", – сказал он.

Глава Тернопольской ОВА попросил жителей области, которых не пускают в пункты обогрева, обязательно снимать инциденты на видео и рассказывать об єтом в соцсетях, чтобы власть могла оперативно разобраться в ситуациях.