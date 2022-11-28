Під Тернополем маму з дитиною виставили з пункту обігріву: деталі скандалу

Деталі скандалу

Все сталося у Центрі надання адміністративних послуг у місті Збараж. Жінку з дитиною просто виставили за двері. Вони прийшли зарядити мобільний телефон.

Співробітниця адмінустанови сказала українці, що "нічого не знає і тут нічого не працює".

Володимир Труш прокоментував ситуацію, що виникла, і обурився тим, що сталося.

"На задньому фоні горить світло, у цієї працівниці тепло, є світло, інтернет. Сьогодні голова громади мені пояснює, що ця працівниця не зорієнтувалася. З середи? То зробіть, щоб ті, хто сидів у цих пунктах, дуже швидко орієнтувалися. Якщо вже на заході України, у Тернополі, де не прилітають ракети, нічого не прилітає, ніде людям зарядити телефон, випити гарячого чаю чи банально зігрітися – це сором", - сказав він.

Голова Тернопільської ОВА попросив мешканців області, яких не пускають у пункти обігріву, обов'язково знімати інциденти на відео та розповідати про це у соцмережах, щоб влада могла оперативно розібратися у ситуаціях.