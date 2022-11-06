"Это просто кринж!" Звезда "Крепостной" попала в скандал из-за российской музыки

Звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко сообщила о неприятном инциденте с водителем. Она ехала на работу и вынуждена была слушать песни российских исполнителей, которых включил ей водитель.

Наталка Денисенко ехала на съемочную площадку. Во время поездки ей пришлось слушать российскую попсу. Это актрису сильно возмутило, и она сделала замечание водителю. Тот молча переключил музыку и не стал ей отвечать.

"Еду на работу. Злая, капец. Каждая песня водителя - российская. И это не таксист. А парень из департамента водителей. А потом мы спрашиваем, почему в топах эти песни. Нормально поговорить не получилось. Он просто молча переключил. И я уверена, что и дальше будет слушать российскую музыку", - рассказала Денисенко.

Оказалось, что отец этого водителя служит в ВСУ. Денисенко очень удивлена его поступками, так как прослушивание российской музыки - это помогать россиянам зарабатывать деньги.

"Это просто кринж. Папа этого парня, который возит меня на съемочную площадку, служит в ВСУ. То есть, его отец защищает нашу страну, а он слушает через приложение российских исполнителей, платит деньги в казну нашего врага. Прикол? Почему есть те, кто не понимает эту логическую цепочку?" - возмущается артистка.

Она отметила, что общаться на том языке, на котором удобно, это еще допустимо. Но слушать песни российских исполнителей нужно бойкотировать.

"Призываю всех не слушать российских исполнителей. Сделаем бойкот их продукции, их творчества, потому что это государство уничтожает наших людей" - призвала Денисенко.

Стоит отметить, что ее пост в социальной сети вызвал ажиотаж среди россиян, поддерживающих политику Путина. Ей начали писать гневные сообщения, а потом заблокировали ее аккаунт в Instagram.

Ее страницу блокируют регулярно - с начала полномасштабного вторжения России в Украину и попыток актрисы рассказать правду о россиянах всему миру.