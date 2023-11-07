"Нужно переключить?" В кафе в центре Киева на втором году войны звучит российская музыка (видео)

В центре Киева в заведении под названием "Dubai Restaurant and Hookah Bar" на втором году войны с РФ из колонок вовсю играет российская музыка. Сам персонал не понимает, в чем проблема.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал журналиста Константина Андриюка.

Детали скандала с заведением "Dubai" в центре Киева

Так, кафе "Dubai Restaurant and Hookah Bar" находится возле Бессарабского рынка в центре столицы. Там подают блюда и напитки и курят кальян.

Среди бела дня один из жителей столицы услышал в кафе песню российского исполнителя Моргенштерна. Он подошел к официантке и спросил, нормально ли это. Девушка откровенно недоумевала, в чем же причина недовольства мужчины.

"А что, нужно переключить?"- сказала она.

Интересно, что ресторан после огласки закрыл возможность комментариев и отзывов в Instagram.

До речі, одна з мешканок Києва написала на сторінку ресторану, і мовою спілкування там є російська.

Українці закликають писати відгуки ресторану у Google.