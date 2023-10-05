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ТРЦ Ocean Plaza в Киеве хотят продать на аукционе: какая цена

Киев, Четверг 05 октября 2023 21:37
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ТРЦ Ocean Plaza в Киеве хотят продать на аукционе: какая цена Фото: ТРЦ Ocean Plaza в Киеве хотят продать на аукционе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Государственную долю торгового центра Ocean Plaza могут продать на аукционе. В правительство направили соответствующую инициативу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда государственного имущества Украины.

В ведомстве отмечают, что обратились к правительству с инициативой включить государственную долю ТРЦ Ocean Plaza в перечень объектов большой приватизации для продажи на открытом аукционе.

Подготовка для приватизации доли в размере 66,65% уже началась. В октябре-ноябре должны состояться пять аудитов - юридический, финансовый, технический, форензик и репутационный, которые дадут понимание рыночной стоимости актива стратегическим инвесторам.

Как подчеркнули в фонде, объект будут рекомендовать для продажи на открытом аукционе в системе "Прозорро.Продажі". Стартовая цена на уровне балансовой стоимости - 1,32 млрд гривен.

"Учитывая, что в последний год результаты малой приватизации показывают рост цены во время аукционов в среднем почти в три раза, ФГИУ ожидает, что сможет продать актив дороже балансовой стоимости", - уточняют в ведомстве.

Национализация Ocean Plaza

Напомним, 9 июня правительство решило передать долю капитала ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь", которому принадлежит Ocean Plaza, в размере 66,65%.

Ранее эти корпоративные права принадлежали российским подсанкционным бизнесменам Аркадию и Игорю Роттенбергам, но в марте 2023 года Высший антикоррупционный суд передал их в собственность государства.

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Киев ФГИУ Ocean Plaza
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