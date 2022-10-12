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Под Киевом пчелы сами "разминировали" улей, заминированный россиянами (фото)

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Киевская область, Среда 12 октября 2022 13:17
Под Киевом пчелы сами "разминировали" улей, заминированный россиянами (фото) Коллаж РБК-Украина: під Києвом пчелы сами "разминировали" улей, заминированный россиянами
Автор: Светлана Мащенко

В Киевской области пчелы "разминировали" улей, заминированный россиянами во время оккупации города вблизи Киева.

Об этом рассказали в Telegram Bucha Live.

"Россияне хотели унести чью-то жизнь, а украинские пчелы ее спасли! Саперы Добровольческого формирования Бучанского городского территориального общества №1 в лесу возле поселка Бабинцы обезвредили ловушку, которую "мужественные воины аналоговнетной армии" оставили перед тем, как бежать со стыдом из области", - говорится в сообщении.

Саперы рассказали, что рашисты смотали две гранаты, прикрепили их в улье, чеки заменили булавками, и капроновой нитью соединили крышку улья и гранаты.

Замысел был такой, что когда улей откроют, раздастся взрыв.

К счастью, улей полгода не использовался. За это время пчелы залили зажигатели медом и булавки не выскочили.

Под Киевом пчелы сами &quot;разминировали&quot; улей, заминированный россиянами (фото)

Фото: t.me/bucha_live

"Как видите, даже сейчас еще находятся такие ловушки, поэтому если вы заметили опасный объект, леску, проволоку или вещи, которых раньше в доме не было, сразу обращайтесь по телефону оперативной линии, которая работает круглосуточно: +380960042188 ", - предупредили саперы.

Раньше мы писали, что оккупант намародел камеру и увез в Бурятию. Теперь украинцы смотрят реалити из его дома.

Также читайте, что под Херсоном пчелы обезвредили оккупантов. Троих покусали насмерть.

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