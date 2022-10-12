Під Києвом бджоли самі "розмінували" вулик, замінований росіянами (фото)
В Київській області бджоли "розмінували" вулик, який був замінований росіянами під час окупації міста поблизу Києва.
Про це розповіли у Telegram BUCHA LIVE.
"Росіяни хотіли забрати чиєсь життя, а українські бджоли його врятували! Сапери Добровольчого формування Бучанської міської територіальної громади №1 у лісі біля селища Бабинці знешкодили пастку, яку "мужні воїни аналогвнетної армії" залишили перед тим, як втікати з соромом з області", - говориться в повідомленні.
Сапери розповіли, що рашисти змотали дві гранати, прикріпили їх у вулику, чеки замінили на булавки, і капроновою ниткою з'єднали кришку вулика і гранати.
Задум був такий, що коли вулик відкриють, пролунає вибух.
На щастя, вулик півроку не використовувався. За цей час бджоли залили запалювачі медом і булавки не вискочили.
Фото: t.me/bucha_live
"Як бачите, навіть зараз ще знаходяться такі пастки, тому якщо ви помітили небезпечний об‘єкт, волосінь, дріт або речі, яких раніше в будинку не було, одразу звертайтесь за телефоном оперативної лінії, яка працює цілодобово: +380960042188", - попередили сапери.
Раніше ми писали, що окупант намародерив камеру і відвіз у Бурятію. Тепер українці дивляться реаліті з його дому.
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