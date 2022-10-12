Оккупант намародерил камеру и увез в Бурятию. Теперь украинцы смотрят реалити из его дома
Российский оккупант-мародер украл в Лимане камеру наблюдения, и в результате контратаки ВСУ поспешно перегруппировался обратно в свою страну. Захватчик не изменил настройки на "трофейной" технике, и теперь настоящие владельцы камеры наблюдают трансляцию из его дома в Бурятии.
Об этом рассказал блогер Ян Гордиенко в своем Instagram в stories.
Эта уличная камера наблюдения принадлежит его другу из Лимана, дом которого обворовали россияне. Город был освобожден украинскими военными в конце сентября - начале октября, и часть интервентов успела убежать, спасаясь от окружения.
Прошло полторы недели, и хозяева девайса уже успели о нем забыть, но тут камера вдруг снова появилась в онлайне.
"Угадайте где? В Бурятии. Так что у моих друзей теперь свой собственный ДОМ 2. Может сделать прямую трансляцию?" - пишет блогер.
Также он опубликовал скрины и видео с камеры, которая снимает происходящее в квартире бурятов.
Украденная в Лимане камера ведет трансляцию из дома оккупанта в Бурятии (фото: instagram.com/stories/yan_gordienko)
Кстати, так как российский мародер не перенастроил устройство и просто поставил в своем помещении фактически для вида, ведь свою функцию камера не выполняет, при этом трансляция настоящему владельцу в Украине - продолжается.
"Я подумал: а что, если я сейчас оклеветаю невинного человека, который просто купил бэушную камеру на рынке, например, которую украли в Украине. Но нет, ребята! Эта камера - уличная. Она стояла на улице. А эти "свинособаки" поставили ее у себя в доме. В доме, в котором воровать нечего. Зачем им камера?.. Короче, ужас, фу, какая мерзость! Твари, подавитесь этим всем! Это лучшее, что вы сможете увидеть в своей никчемной жизни", - высказался о ситуации Гордиенко.
Теперь украинцы советуются, как назвать такое реалити о быте российского оккупанта-мародера в Бурятии (фото: instagram.com/stories/yan_gordienko)
Напомним, ранее украинцы рассказали, что оккупанты делали в Лимане, как мародерили, пьянствовали и требовали еду.
К слову, перед этим мы писали про еще одну выходку российского мародера, который украл PlayStation у жителя Мариуполя, а потом связался с владельцем, выклянчивая пароль.