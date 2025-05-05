Под два метра харизмы: 6 самых высоких актеров Голливуда

Рост в киноиндустрии может быть как преимуществом, так и вызовом. Но для этих актеров он точно стал частью харизмы и экранного образа.
РБК-Украина (проект Styler) собрало шесть звезд Голливуда, которые не просто отличаются талантом, но и поражают своими габаритами - в прямом смысле.
Брэд Гаррет начал карьеру как стендап-комик и в одном из шоу получил главный приз - 100 тысяч долларов. Впоследствии он уверенно заявил о себе в Голливуде: сначала как актер озвучки, а затем и как харизматичный исполнитель ролей в кино и на телевидении.
Его звездный прорыв произошел благодаря сериалу "Все любят Рэймонда", где он блестяще сыграл брата главного героя.
За эту роль Гаррет шесть раз номинировался на престижную премию "Эмми" и трижды одержал победу в категории "Лучший актер второго плана".
У Рори МакКанна, несмотря на впечатляющий рост, нет в арсенале ролей, отмеченных "Оскаром". Впрочем, актер стал широко известен благодаря фэнтези-сериалу "Игра престолов", где воплотил жесткого, но неоднозначного персонажа Сандора Клигана, больше известного как Пес.
На протяжении карьеры ему приходилось работать рядом с такими звездами, как Николас Кейдж и Дуэйн Джонсон.
Этот великан из Голливуда сначала планировал идти по стопам семьи и строить карьеру в рестлинге. Однако судьба распорядилась иначе - режиссеры предложили ему шанс, от которого было трудно отказаться.
Дуэйн Джонсон впервые появился на большом экране в фильме "Мумия возвращается" и сразу вошел в Книгу рекордов Гиннесса как актер с самым высоким гонораром за дебютную роль.
Среди самых успешных проектов Джонсона - серия боевиков "Форсаж", приключенческая лента "Джуманджи: Зов джунглей" и фильм "Быстрее пули".
Чаще всего ему достаются образы мускулистых героев - солдат, спортсменов или просто силовиков.
Яркая внешность Момоа сделала его любимцем режиссеров в жанре боевиков и фэнтези. Наиболее знаковыми стали роли кхала Дрого в "Игре престолов", супергероя Аквамена и воина Бабы Восса в сериале "Видеть".
При почтенном возрасте - 72 года 0 Лиам Нисон не останавливается и продолжает активно сниматься. Самой выдающейся в его карьере считается роль Оскара Шиндлера в знаменитой драме Стивена Спилберга "Список Шиндлера".
После этого актер снялся в "Бандах Нью-Йорка", "Реальной любви", "Звездных войнах: Эпизод I - Скрытая угроза" и многих других лентах.
Бен Аффлек - один из самых высокооплачиваемых голливудских актеров, который сумел реализовать себя также как сценарист, режиссер и продюсер. Своего первого "Оскара" Бен получил за сценарий к фильму "Умник Уилл Хантинг", который написал вместе с Мэттом Дэймоном.
В актерском амплуа Аффлеку доверяют самые разные образы - от военных и отцов семейств до супергероев. Правда, его версия Бэтмена не имела большого успеха: боевик получил несколько антинаград "Золотая малина".
Вас может заинтересовать