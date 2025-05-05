Под два метра харизмы: 6 самых высоких актеров Голливуда

Брэд Геррет (203 см)

Брэд Гаррет начал карьеру как стендап-комик и в одном из шоу получил главный приз - 100 тысяч долларов. Впоследствии он уверенно заявил о себе в Голливуде: сначала как актер озвучки, а затем и как харизматичный исполнитель ролей в кино и на телевидении.

Его звездный прорыв произошел благодаря сериалу "Все любят Рэймонда", где он блестяще сыграл брата главного героя. Кадр из фильма "Все любят Рэймонда"

За эту роль Гаррет шесть раз номинировался на престижную премию "Эмми" и трижды одержал победу в категории "Лучший актер второго плана".

Рори МакКанн (198 см)

У Рори МакКанна, несмотря на впечатляющий рост, нет в арсенале ролей, отмеченных "Оскаром". Впрочем, актер стал широко известен благодаря фэнтези-сериалу "Игра престолов", где воплотил жесткого, но неоднозначного персонажа Сандора Клигана, больше известного как Пес. Кадр из фильма "Игра Престолов"

На протяжении карьеры ему приходилось работать рядом с такими звездами, как Николас Кейдж и Дуэйн Джонсон.

Дуэйн Джонсон (196 см)

Этот великан из Голливуда сначала планировал идти по стопам семьи и строить карьеру в рестлинге. Однако судьба распорядилась иначе - режиссеры предложили ему шанс, от которого было трудно отказаться.

Дуэйн Джонсон впервые появился на большом экране в фильме "Мумия возвращается" и сразу вошел в Книгу рекордов Гиннесса как актер с самым высоким гонораром за дебютную роль. Кадр из фильма "Форсаж-7"

Среди самых успешных проектов Джонсона - серия боевиков "Форсаж", приключенческая лента "Джуманджи: Зов джунглей" и фильм "Быстрее пули".

Чаще всего ему достаются образы мускулистых героев - солдат, спортсменов или просто силовиков.

Джейсон Момоа (193 см)

Яркая внешность Момоа сделала его любимцем режиссеров в жанре боевиков и фэнтези. Наиболее знаковыми стали роли кхала Дрого в "Игре престолов", супергероя Аквамена и воина Бабы Восса в сериале "Видеть". Кадр из фильма "Аквамен"

Лиам Нисон (193 см)

При почтенном возрасте - 72 года 0 Лиам Нисон не останавливается и продолжает активно сниматься. Самой выдающейся в его карьере считается роль Оскара Шиндлера в знаменитой драме Стивена Спилберга "Список Шиндлера". Кадр из фильма "Бэтмен. Начало"

После этого актер снялся в "Бандах Нью-Йорка", "Реальной любви", "Звездных войнах: Эпизод I - Скрытая угроза" и многих других лентах.

Бен Аффлек (192 см)

Бен Аффлек - один из самых высокооплачиваемых голливудских актеров, который сумел реализовать себя также как сценарист, режиссер и продюсер. Своего первого "Оскара" Бен получил за сценарий к фильму "Умник Уилл Хантинг", который написал вместе с Мэттом Дэймоном. Кадр из фильма "Закон ночи"

В актерском амплуа Аффлеку доверяют самые разные образы - от военных и отцов семейств до супергероев. Правда, его версия Бэтмена не имела большого успеха: боевик получил несколько антинаград "Золотая малина".