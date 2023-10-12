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Под Днепром женщина узнала о беременности во время родов: детали невероятной ситуации

Днепропетровская область, Четверг 12 октября 2023 10:38
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Под Днепром женщина узнала о беременности во время родов: детали невероятной ситуации Под Днепром женщина узнала о беременности во время родов (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Каменском Днепропетровской области скорая срочно приехала на вызов к 20-летней девушке на жалобы вздутие живота. Однако оказалось, что она беременна.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост врача скорой помощи Ларисы Быданцевой в Facebook.

Что обнаружили медики

В частности, когда по вызову прибыла бригада скорой, то выяснилось, что это не обострение язвенной болезни желудка, а настоящие схватки.

К тому же женщина беременность полностью отрицала.

Благодаря профессиональной помощи фельдшера, который быстро разобрался в ситуации, родилась здоровая девочка весом 3 кг. Таким образом у супругов, уже имеющих трехлетнего мальчика, появился второй ребенок.

В настоящее время мать с новорожденной находятся в местной больнице и чувствуют себя хорошо.

Под Днепром женщина узнала о беременности во время родов: детали невероятной ситуацииВ Днепропетровской области скорая приехала на язву, а оказалось - на роды (фото: facebook.com/people/Larisa-Bydantseva)

В каких случаях вызвать "скорую"

Чтобы вызвать бригаду экстренной медицинской помощи, необходимо позвонить по быстрому номеру 103. Целесообразно вызвать скорую в случае:

  • симптомов острого отравления
  • потери или нарушение сознания
  • укусы змей и пауков
  • травмы, угрожающие жизни
  • кровотечения
  • признаков инсульта
  • внезапной боли в области сердца
  • расстройств дыхания
  • другие неотложные состояния, угрожающие жизни

Во время звонка на номер 103 следует придерживаться следующего алгоритма:

  • назвать фамилию, имя и отчество, возраст, пол человека, нуждающегося в помощи
  • назвать собственное имя и контактный номер телефона
  • описать состояние человека, нуждающегося в помощи
  • ответить на дополнительные вопросы диспетчера "скорой", они важны

Ранее мы сообщали, за сколько минут должна доехать "скорая" по вызову и в каких случаях она не приедет.

Также мы писали, что в Киевской области запустили службу112.

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