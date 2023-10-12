Под Днепром женщина узнала о беременности во время родов: детали невероятной ситуации
В Каменском Днепропетровской области скорая срочно приехала на вызов к 20-летней девушке на жалобы вздутие живота. Однако оказалось, что она беременна.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост врача скорой помощи Ларисы Быданцевой в Facebook.
Что обнаружили медики
В частности, когда по вызову прибыла бригада скорой, то выяснилось, что это не обострение язвенной болезни желудка, а настоящие схватки.
К тому же женщина беременность полностью отрицала.
Благодаря профессиональной помощи фельдшера, который быстро разобрался в ситуации, родилась здоровая девочка весом 3 кг. Таким образом у супругов, уже имеющих трехлетнего мальчика, появился второй ребенок.
В настоящее время мать с новорожденной находятся в местной больнице и чувствуют себя хорошо.
В Днепропетровской области скорая приехала на язву, а оказалось - на роды (фото: facebook.com/people/Larisa-Bydantseva)
В каких случаях вызвать "скорую"
Чтобы вызвать бригаду экстренной медицинской помощи, необходимо позвонить по быстрому номеру 103. Целесообразно вызвать скорую в случае:
- симптомов острого отравления
- потери или нарушение сознания
- укусы змей и пауков
- травмы, угрожающие жизни
- кровотечения
- признаков инсульта
- внезапной боли в области сердца
- расстройств дыхания
- другие неотложные состояния, угрожающие жизни
Во время звонка на номер 103 следует придерживаться следующего алгоритма:
- назвать фамилию, имя и отчество, возраст, пол человека, нуждающегося в помощи
- назвать собственное имя и контактный номер телефона
- описать состояние человека, нуждающегося в помощи
- ответить на дополнительные вопросы диспетчера "скорой", они важны
Ранее мы сообщали, за сколько минут должна доехать "скорая" по вызову и в каких случаях она не приедет.
Также мы писали, что в Киевской области запустили службу112.