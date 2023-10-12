Под Днепром женщина узнала о беременности во время родов: детали невероятной ситуации

В Каменском Днепропетровской области скорая срочно приехала на вызов к 20-летней девушке на жалобы вздутие живота. Однако оказалось, что она беременна.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост врача скорой помощи Ларисы Быданцевой в Facebook .

Что обнаружили медики

В частности, когда по вызову прибыла бригада скорой, то выяснилось, что это не обострение язвенной болезни желудка, а настоящие схватки.

К тому же женщина беременность полностью отрицала.

Благодаря профессиональной помощи фельдшера, который быстро разобрался в ситуации, родилась здоровая девочка весом 3 кг. Таким образом у супругов, уже имеющих трехлетнего мальчика, появился второй ребенок.

В настоящее время мать с новорожденной находятся в местной больнице и чувствуют себя хорошо.

В Днепропетровской области скорая приехала на язву, а оказалось - на роды (фото: facebook.com/people/Larisa-Bydantseva)

В каких случаях вызвать "скорую"

Чтобы вызвать бригаду экстренной медицинской помощи, необходимо позвонить по быстрому номеру 103. Целесообразно вызвать скорую в случае:

симптомов острого отравления

потери или нарушение сознания

укусы змей и пауков

травмы, угрожающие жизни

кровотечения

признаков инсульта

внезапной боли в области сердца

расстройств дыхания

другие неотложные состояния, угрожающие жизни

Во время звонка на номер 103 следует придерживаться следующего алгоритма: