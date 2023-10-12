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Під Дніпром жінка дізналася про вагітність під час пологів: деталі неймовірної ситуації

Дніпропетровська обалсть, Четвер 12 жовтня 2023 10:38
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Під Дніпром жінка дізналася про вагітність під час пологів: деталі неймовірної ситуації Під Дніпром жінка дізналась про вагітність під час пологів (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У Кам’янському Дніпропетровської області швидка терміново приїхала на виклик до 20-річної дівчини на скарги здуття живота. Однак, виявилось, що вона вагітна.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост лікаря швидкої допомоги Лариси Биданцевої у Facebook.

Що виявили медики

Зокрема, коли на виклик прибула бригада швидкої, то зʼясувалося, що це не загострення виразкової хвороби шлунка, а справжні перейми.

До того ж жінка вагітність повністю заперечувала.

Завдяки професійній допомозі фельдшера, який швидко розібрався у ситуації, народилася здорова дівчинка вагою 3 кг. Таким чином у подружжя, що вже має трирічного хлопчика, зʼявилася друга дитинка.

Наразі мати з новонародженою перебувають у місцевій лікарні та почуваються добре.

Під Дніпром жінка дізналася про вагітність під час пологів: деталі неймовірної ситуаціїУ Дніпропетровській області швидка приїхала на виразку, а виявилося - на пологи (фото: facebook.com/people/Larisa-Bydantseva)

В яких випадках викликати "швидку"

Щоб викликати бригаду екстреної медичної допомоги, необхідно зателефонувати за швидким номером 103. Доцільно викликати "швидку" у разі:

  • симптомів гострого отруєння
  • втрати чи порушення свідомості
  • укуси змій та павуків
  • травми, які загрожують життю
  • кровотечі
  • ознак інсульту
  • раптового болю у ділянці серця
  • розладів дихання
  • інші невідкладні стани, які загрожують життю

Під час дзвінка на номер 103 варто дотримуватися такого алгоритму:

  • назвати прізвище, ім’я та по батькові, вік, стать людини, яка потребує допомоги
  • назвати власне ім’я і контактний номер телефону
  • описати стан людини, що потребує допомоги
  • відповісти на додаткові запитання диспетчера "швидкої", вони важливі

Раніше ми повідомляли, за скільки хвилин повинна доїхати "швидка" на виклик та у яких випадках вона не приїде.

Також ми писали, що у Київській області запустили службу 112.

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