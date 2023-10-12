Під Дніпром жінка дізналася про вагітність під час пологів: деталі неймовірної ситуації
У Кам’янському Дніпропетровської області швидка терміново приїхала на виклик до 20-річної дівчини на скарги здуття живота. Однак, виявилось, що вона вагітна.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост лікаря швидкої допомоги Лариси Биданцевої у Facebook.
Що виявили медики
Зокрема, коли на виклик прибула бригада швидкої, то зʼясувалося, що це не загострення виразкової хвороби шлунка, а справжні перейми.
До того ж жінка вагітність повністю заперечувала.
Завдяки професійній допомозі фельдшера, який швидко розібрався у ситуації, народилася здорова дівчинка вагою 3 кг. Таким чином у подружжя, що вже має трирічного хлопчика, зʼявилася друга дитинка.
Наразі мати з новонародженою перебувають у місцевій лікарні та почуваються добре.
У Дніпропетровській області швидка приїхала на виразку, а виявилося - на пологи (фото: facebook.com/people/Larisa-Bydantseva)
В яких випадках викликати "швидку"
Щоб викликати бригаду екстреної медичної допомоги, необхідно зателефонувати за швидким номером 103. Доцільно викликати "швидку" у разі:
- симптомів гострого отруєння
- втрати чи порушення свідомості
- укуси змій та павуків
- травми, які загрожують життю
- кровотечі
- ознак інсульту
- раптового болю у ділянці серця
- розладів дихання
- інші невідкладні стани, які загрожують життю
Під час дзвінка на номер 103 варто дотримуватися такого алгоритму:
- назвати прізвище, ім’я та по батькові, вік, стать людини, яка потребує допомоги
- назвати власне ім’я і контактний номер телефону
- описати стан людини, що потребує допомоги
- відповісти на додаткові запитання диспетчера "швидкої", вони важливі
Раніше ми повідомляли, за скільки хвилин повинна доїхати "швидка" на виклик та у яких випадках вона не приїде.
Також ми писали, що у Київській області запустили службу 112.