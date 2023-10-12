Під Дніпром жінка дізналася про вагітність під час пологів: деталі неймовірної ситуації

У Кам’янському Дніпропетровської області швидка терміново приїхала на виклик до 20-річної дівчини на скарги здуття живота. Однак, виявилось, що вона вагітна.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост лікаря швидкої допомоги Лариси Биданцевої у Facebook .

Що виявили медики

Зокрема, коли на виклик прибула бригада швидкої, то зʼясувалося, що це не загострення виразкової хвороби шлунка, а справжні перейми.

До того ж жінка вагітність повністю заперечувала.

Завдяки професійній допомозі фельдшера, який швидко розібрався у ситуації, народилася здорова дівчинка вагою 3 кг. Таким чином у подружжя, що вже має трирічного хлопчика, зʼявилася друга дитинка.

Наразі мати з новонародженою перебувають у місцевій лікарні та почуваються добре.

У Дніпропетровській області швидка приїхала на виразку, а виявилося - на пологи (фото: facebook.com/people/Larisa-Bydantseva)

В яких випадках викликати "швидку"

Щоб викликати бригаду екстреної медичної допомоги, необхідно зателефонувати за швидким номером 103. Доцільно викликати "швидку" у разі:

симптомів гострого отруєння

втрати чи порушення свідомості

укуси змій та павуків

травми, які загрожують життю

кровотечі

ознак інсульту

раптового болю у ділянці серця

розладів дихання

інші невідкладні стани, які загрожують життю

Під час дзвінка на номер 103 варто дотримуватися такого алгоритму: