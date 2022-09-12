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За скільки хвилин повинна доїхати "швидка" на виклик та у яких випадках вона не приїде

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Понеділок 12 вересня 2022 12:38
За скільки хвилин повинна доїхати "швидка" на виклик та у яких випадках вона не приїде За скільки часу має приїхати "швидка" на виклик (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Під час воєнного стану важливо пам'ятати, що в разі ведення активних бойових дій на території, з якої надійшов виклик, виїзд "швидкої" відтермінують до припинення загрози.

Зокрема, усі виклики швидкої допомоги поділяються на чотири категорії. Питання доїзду бригади "екстренки" регулюється постановою Кабміну №1271 "Про норматив прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події". Про це пише МОЗ.

Зазначається, що всі виклики, залежно від скарг пацієнта, поділяються на:

  • критичні - супроводжуються відсутністю або неефективним диханням, ознаками масивної кровотечі чи крововтрати;
  • екстрені - супроводжуються порушенням свідомості, ознаками кровотечі, гострого коронарного синдрому, мозкового інсульту та розладами дихання;
  • неекстрені - пацієнт потребує оцінки стану здоров’я, проте його стан не є невідкладним, а відстрочення надання медичної допомоги не призведе до погіршення його стану;
  • непрофільні - стан пацієнта не є невідкладним та не потребує надання медичної допомоги на місці.

Експерти кажуть, що на критичний виклик бригади мають доїхати за 10 хвилин, на екстрений - за 20. На неекстрені або непрофільні виклики медики не виїжджають.

Також у разі неекстрених звернень до пацієнта можуть направити медиків, але лише за умови, що є вільні бригади та немає доступу до отримання первинної медичної допомоги у сімейного лікаря. А якщо непрофільний стан, то пацієнта можуть проконсультувати у телефонному режимі.

Окрім того, зазначається, що з огляду на обставини, які не залежать від організації системи надання екстреної медичної допомоги, допускається перевищення нормативу доїзду. Наприклад, якщо йдеться про ускладнений дорожній рух, метеорологічні умови, сезонні особливості, епідеміологічну ситуацію тощо.

Раніше ми повідомляли, чи приїдуть на виклик лікарі під час комендантської години.

Також ми писали, як отримати лікарняний під час війни.

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Мінстерство охорони здоров'я України
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