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В Киевской области запустили службу 112: для чего она нужна

Киев, Воскресенье 01 октября 2023 00:18
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В Киевской области запустили службу 112: для чего она нужна Фото: в Киевской области запустили службу 112 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Киевской области начала полноценно работать служба 112. Это единый номер на случай чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Украины Игоря Клименко в Telegram.

"Телефонная служба 112 полноценно заработала в Киевской области", - написал министр.

Он напомнил, что 112 - это единый номер для обращения граждан, которые оказались в чрезвычайной ситуации. Он используется в качестве альтернативы горячим линиям 101, 102, 103 и 104. Это позволяет не тратить время на то, чтобы звонить в каждую службу отдельно.

Клименко добавил, что службу 112 впервые запустили в Киеве. Почти за три месяца работы поступило более 167 тысяч вызовов. Чаще всего звонки направляли в Нацполицию.

"Также на линию могут обратиться и люди с нарушением слуха или речи. Переводчики жестового языка службы 112 обработали более 2 тысяч таких обращений с 1 июля 2023 года", - отметил он.

Служба 112 в Киеве

Напомним, служба 112 начала работу в Киеве 7 июля.

Клименко тогда рассказывал, что операторам службы поступают звонки от граждан, а после запросы перенаправляют к необходимым подразделениям в зависимости от конкретной ситуации.

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