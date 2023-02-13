В Румынии произошло сильное землетрясение: толчки ощущались в еще четырех странах
В понедельник, 13 февраля, в Румынии произошло сильное землетрясение, магнитуда которого составила 5,3 балла. Толчки ощущались в соседних Сербии, Болгарии, Хорватии, Боснии и Герцеговине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Европейско-средиземноморского сейсмологического института в Twitter.
Эпицентр землетрясения находился в Крайове, Румыния, в 12 км к северо-западу от города Тыргу-Зиу. Этот город расположен на юго-западе Румынии в провинции Валахия.
Землетрясение ощущалось в Белграде, а также во Вршаце.
В результате землетрясения никто не пострадал.
#Earthquake (#cutremur) possibly felt 30 sec ago in #Romania. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) February 13, 2023
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https://t.co/AXvOM7I4Th
https://t.co/wPtMW5ND1t
Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/yS8PXDyb1t
Напомним, 12 февраля в Грузии зафиксировали четыре землетрясения.
Кроме того, в Турции в результате ряда землетрясений, которые произошли 6 февраля, погибли более 31 тысячи человек.
Ранее сообщалось, насколько возможно землетрясение в Киеве и стоит ли бояться разрушений.
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