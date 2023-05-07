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В Пенсионном фонде сделали важное заявление, касающееся всех пенсионеров

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Воскресенье 07 мая 2023 13:40
В Пенсионном фонде сделали важное заявление, касающееся всех пенсионеров В ПФУ сделали важное заявление (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Из-за войны в Украине многие пенсионеры потеряли доступ к услугам, предоставляемым Пенсионным фондом, поэтому принцип обслуживания граждан изменился.

Об этом говорится в Telegram-канале ПФУ.

Что известно об изменениях

Пенсионный фонд Украины активно развивает направление предоставления услуг гражданам дистанционно. Сделать это можно через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Просто перейдите по ссылке здесь.

Для упрощения доступа разработано и специальное мобильное приложение "Пенсионный фонд".

Лично посетить ПФУ можно по принципу экстерриториальности

"Если же пользователь услуг Пенсионного фонда Украины желает посетить Фонд лично, он может сделать это там, где удобно: обслуживание по принципу экстерриториальности стало для органов Пенсионного фонда Украины обыденностью, обычным делом", - говорится в сообщении ПФУ.

Таким образом, если человек зарегистрирован в одном месте, а хочет воспользоваться услугами Пенсионного фонда Украины в другом, - нет никаких препятствий: ему могут предоставить услугу в выбранном сервисном центре Фонда.

Адреса сервисных центров ПФУ можно найти здесь.

В сервисный центр Пенсионного фонда Украины можно обратиться по следующим вопросам:

  • назначения/перерасчета пенсий, субсидий, льгот, страховых выплат;
  • изменения способа выплаты;
  • возобновления/прекращения выплаты;
  • перевода выплат по новому месту жительства;
  • консультаций и разъяснений действующего законодательства;
  • выдачи справок о размере пенсии, пребывании на учете;
  • выдачи пенсионных удостоверений;
  • предоставления сведений из реестра застрахованных лиц;
  • оформления пособия на погребение и т. п.

Ранее украинцам назвали средний возраст выхода на пенсию.

Кроме того, читайте, как узнать размер будущей пенсии.

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Пенсии