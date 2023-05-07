В Пенсионном фонде сделали важное заявление, касающееся всех пенсионеров
Из-за войны в Украине многие пенсионеры потеряли доступ к услугам, предоставляемым Пенсионным фондом, поэтому принцип обслуживания граждан изменился.
Об этом говорится в Telegram-канале ПФУ.
Что известно об изменениях
Пенсионный фонд Украины активно развивает направление предоставления услуг гражданам дистанционно. Сделать это можно через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Просто перейдите по ссылке здесь.
Для упрощения доступа разработано и специальное мобильное приложение "Пенсионный фонд".
Лично посетить ПФУ можно по принципу экстерриториальности
"Если же пользователь услуг Пенсионного фонда Украины желает посетить Фонд лично, он может сделать это там, где удобно: обслуживание по принципу экстерриториальности стало для органов Пенсионного фонда Украины обыденностью, обычным делом", - говорится в сообщении ПФУ.
Таким образом, если человек зарегистрирован в одном месте, а хочет воспользоваться услугами Пенсионного фонда Украины в другом, - нет никаких препятствий: ему могут предоставить услугу в выбранном сервисном центре Фонда.
Адреса сервисных центров ПФУ можно найти здесь.
В сервисный центр Пенсионного фонда Украины можно обратиться по следующим вопросам:
- назначения/перерасчета пенсий, субсидий, льгот, страховых выплат;
- изменения способа выплаты;
- возобновления/прекращения выплаты;
- перевода выплат по новому месту жительства;
- консультаций и разъяснений действующего законодательства;
- выдачи справок о размере пенсии, пребывании на учете;
- выдачи пенсионных удостоверений;
- предоставления сведений из реестра застрахованных лиц;
- оформления пособия на погребение и т. п.
Ранее украинцам назвали средний возраст выхода на пенсию.
Кроме того, читайте, как узнать размер будущей пенсии.