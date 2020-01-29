Співачка Елка після розлучення екстремально схудла і помолодшала (фото)

Співачка Елка (фото: instagram.com/elkasinger)

Співачка Елка вразила кардинальними змінами після розлучення

Співачка Елка здивувала шанувальників радикальними змінами у зовнішньому вигляді. Уродженка Закарпатської області Єлизавета Іванців, що перебралася до Москви, серйозно зайнялася своїм здоров'ям, і результат не змусив себе довго чекати.

Судячи з останніх фото в Instagram, 37-річна співачка проводить дуже багато часу в спортзалі, а також дотримується принципів здорового харчування.

За чутками, Елка довгий час страждала від депресії, і "прописка" в спортзалі стала для неї свого роду терапією. Тепер співачка не соромлячись демонструє шанувальникам сталевий прес і потужний біцепс.

Співачка Елка (фото до і після: instagram.com/elkasinger)

Варто відзначити, що Єлизавета завжди ретельно приховувала від публіки своє особисте життя. Але інсайдери стверджують, що співачка пережила важке розлучення з Сергієм Астаховим, а також залишилася без котеджу в Підмосков'ї, який почала будувати разом з чоловіком.

Поголос говорить, що Елка влаштувала Астахова на посаду свого адміністратора, але той натомість "віддячив" дружині регулярними зрадами. Для Єлизавети розставання після 10 років шлюбу було величезним стресом, але в результаті розлучення пішло на користь - співачку зараз просто не впізнати.

Так Елка виглядає зараз (колаж: РБК-Україна)