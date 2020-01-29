ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Певица Елка после развода экстремально похудела и помолодела (фото)

STYLERПерсоны    29.01.2020 - 09:52
Певица Елка после развода экстремально похудела и помолодела (фото)
Певица Елка (фото: instagram.com/elkasinger)

Певица Елка поразила кардинальными изменениями после развода

Певица Елка удивила поклонников радикальными переменами во внешнем виде. Уроженка Закарпатской области Елизавета Иванцив, перебравшаяся в Москву, серьезно занялась своим здоровьем, и результат не заставил себя долго ждать.

Судя по последним фото в Instagram, 37-летняя певица проводит очень много времени в спортзале, а также придерживается принципов здорового питания.

По слухам, Елка долгое время страдала от депрессии, и "прописка" в спортзале стала для нее своего рода терапией. Теперь певица не стесняясь демонстрирует поклонникам стальной пресс и мощный бицепс.

Певица Елка после развода экстремально похудела и помолодела (фото)

Певица Елка (фото до и после: instagram.com/elkasinger)

Стоит отметить, что Елизавета всегда тщательно скрывала от публики свою личную жизнь. Но инсайдеры утверждают, что певица пережила болезненный развод с Сергеем Астаховым, а также осталась без коттеджа в Подмосковье, который начала строить вместе с супругом.

Молва говорит, что Елка устроила Астахова на должность своего администратора, но тот взамен "отблагодарил" жену регулярными изменами. Для Елизаветы расставание после 10 лет брака было огромным стрессом, но в результате развод пошел на пользу - певицу сейчас просто не узнать.

Певица Елка после развода экстремально похудела и помолодела (фото)

Так Елка выглядит сейчас (коллаж: РБК-Украина)

Александр Серов едет в Киев, хотя был в Крыму: буду петь на украинском Известный певец сбежал из России в США: названа причина
Новости Украины певецелка
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь