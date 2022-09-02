Петиція на підтримку Корбана набрала майже необхідну кількість підписів

Петиція про скасування указу президента щодо припинення громадянства України Геннадія Корбана зібрала майже 22 тисячі голосів менш ніж за три тижні й скоро може бути передана на розгляд Володимиру Зеленському.

Про це повідомила журналістка Світлана Крюкова у Facebook .

"Залишилися сотні голосів під петицією, і я запрошую вас відзначитися у становленні майбутньої демократії та громадянських свобод у новій вільній перемігшій агресора країні, де править закон, здоровий глузд і повага до особистості", - додала вона.

Як відомо, 22 липня прикордонники не пустили Корбана в Україну і забрали український паспорт. Напередодні з'явилася інформація, що президент позбавив його українського громадянства.

Своєю чергою, мер Дніпра Борис Філатов назвав позбавлення громадянства Корбана "фатальною помилкою".

Також більше сотні політичних і громадських діячів, бізнесменів і представників інших сфер діяльності просять президента Володимира Зеленського переглянути рішення про позбавлення Корбана громадянства.