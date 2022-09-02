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Петиция в поддержку Корбана набрала почти необходимое количество подписей

Фото: Геннадий Корбан (скрин видео)
Автор: Илона Свиридова

Петиция об отмене указа президента о прекращении гражданства Украины Геннадия Корбана собрала почти 22 тысячи голосов менее чем за три недели и скоро может быть передано на рассмотрение Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщила журналистка Светлана Крюкова в Facebook.

"Остались сотни голосов под петицией, и я приглашаю вас отметиться в становлении будущей демократии и гражданских свобод в новой свободной победившей агрессора стране, где правит закон, здравый смысл и уважение к личности", - добавила она.

Как известно, 22 июля пограничники не пустили Корбана в Украину и забрали украинский паспорт. Накануне появилась информация, что президент лишил его украинского гражданства.

В свою очередь мэр Днепра Борис Филатов назвал лишение гражданства Корбана "роковой ошибкой".

Также более сотни политических и общественных деятелей, бизнесменов и представителей других сфер деятельности просят президента Владимира Зеленского пересмотреть решение о лишении Корбана гражданства.

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Геннадий Корбан