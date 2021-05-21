Букмекери оновили прогноз на фінал Євробачення 2021: на якому місці Україна

20 травня відбувся другий півфінал Євробачення 2021. Після нього букмекери оновили свій прогноз щодо фіналістів Міжнародного конкурсу.

Відповідна таблиця з прогнозами була опублікована на сайті William Hill.

Тепер британська контора, ставки якої завжди дуже близькі до реальних результатів, назвали ймовірним переможцем групу Måneskin з піснею "Zitti E Buoni" з Італії. Вони зараз займають першу сходинку рейтингу.

Далі в списку за колективом слідують Франція, Мальта, Швейцарія, Ісландія.

Україна зараз опинилася в шостій сходинці рейтингу.

Скріншот прогнозу результатів фіналу Євробачення 2021 (williamhill.com)

Нагадаємо, що в попередньому прогнозі букмекерів Україна посідала четверту сходинку рейтингу.

Італія, як і минулого разу, не змінила своїх позицій і опинилася на першому місці.