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Букмекери оновили прогноз на фінал Євробачення 2021: на якому місці Україна

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Роттердам, П'ятниця 21 травня 2021 14:00
Букмекери оновили прогноз на фінал Євробачення 2021: на якому місці Україна Букмекери оновили прогноз на Євробачення 2021 (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

20 травня відбувся другий півфінал Євробачення 2021. Після нього букмекери оновили свій прогноз щодо фіналістів Міжнародного конкурсу.

Відповідна таблиця з прогнозами була опублікована на сайті William Hill.

Тепер британська контора, ставки якої завжди дуже близькі до реальних результатів, назвали ймовірним переможцем групу Måneskin з піснею "Zitti E Buoni" з Італії. Вони зараз займають першу сходинку рейтингу.

Далі в списку за колективом слідують Франція, Мальта, Швейцарія, Ісландія.

Україна зараз опинилася в шостій сходинці рейтингу.

Букмекери оновили прогноз на фінал Євробачення 2021: на якому місці Україна

Скріншот прогнозу результатів фіналу Євробачення 2021 (williamhill.com)

Нагадаємо, що в попередньому прогнозі букмекерів Україна посідала четверту сходинку рейтингу.

Італія, як і минулого разу, не змінила своїх позицій і опинилася на першому місці.

Як ми раніше писали, в Роттердамі виступила друга частина конкурсантів з представників сімнадцяти країн на Євробаченні 2021. З 17 учасників у фінал пройшли 10.

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