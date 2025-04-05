Когда и как празднуют Песах в 2025 году: традиции, запреты и что должно быть на столе

Песах - один из важнейших праздников в иудаизме, который символизирует свободу, выход из рабства и национальное возрождение. В 2025 году празднование Песах имеет ряд особенностей, которые важно учесть.

Когда в 2025 году будут праздновать Песах, какие традиции и запреты у этого праздника, рассказывает РБК-Украина (проект Styler)

Что такое Песах

Песах (Пасха) - это ключевой праздник в иудаизме, который символизирует освобождение еврейского народа из египетского рабства. Согласно Торе, Бог приказал Моисею вывести израильтян из Египта после серии наказаний, наложенных на фараона. Это не только историческое событие, а глубокий духовный ритуал, повторяющийся каждый год.

Песах - это:

Символ личной и национальной свободы

Напоминание о цене независимости

Призыв не забывать корни и традиции

У праздника Песах несколько названий:

Песах - от "пасах", прошедший мимо, в память о том, что Всевышний прошел мимо еврейских домов, уничтожая первенцев Египта.

Хаг га-мацот - в память о том, что евреи питались мацой в годы рабства, а также о том, что во время выхода из Египта тесто не успело закваситься.

Хаг ха-авив - праздник весны. Месяц Нисан также называется месяц Авив.

Хаг га-херут - праздник свободы, в память о выходе из Египта.

Когда Песах в 2025 году

В 2025 году Песах начнется вечером в субботу, 12 апреля (14 день месяца Нисан), и продлится до вечера в воскресенье, 20 апреля.

Из-за того, что первый день Песах совпадает с шабатом, часть ритуалов требует особого внимания:

Все приготовления следует завершить до захода солнца в пятницу, 11 апреля. Выходные дни на государственном уровне - первый и последний день Песах.

В шабат нельзя заниматься приготовлением пищи или уборкой.

Основные традиции Песах

Празднование Песах полно символизма. Вот основные традиции, которые соблюдаются в течение семи (в Израиле) или восьми (в диаспоре) дней:

Седер - главный ужин. Проводится в первый вечер Песах. За столом читается Агада - история о выходе из Египта, а также подаются специальные символические блюда:

Маца. Пресный хлеб, символ поспешного выхода из Египта

Марор. Горькие травы, напоминающие о рабстве

Харосет. Сладкая смесь яблок, орехов и вина, символизирующая глину

Бокалы вина. Во время ужина выпивают четыре бокала вина, каждый за четыре этапа освобождения

Избегание хамеца. Даже крошки таких продуктов должны быть убраны из дома

Песах нужно праздновать в радостной атмосфере и уделять большое внимание праздничной трапезе (седеру). Песах - это радостный праздник, когда вся семья собирается на праздничный ужин - седер (фото: Getty Images)

Особая подготовка к Песах

Подготовка к празднику - это отдельный важный этап, включающий:

Генеральную уборку дома: каждый уголок осматривается на наличие хамеца

Продажа хамеца: формальная передача запрещенных продуктов не еврею (после праздника возвращаются)

Покупки кошерных продуктов для Песах

Замена посуды или тщательная очистка уже имеющейся

Планирование седера: приглашение гостей, подготовка текстов Агады, закупка мацы и вина

Полный перечень запретов на Песах:

Употребление хамеца (бродильных продуктов из пяти злаков)

Запрещено не только есть, но и иметь в собственности любые продукты, содержащие:

пшеницу

ячмень

рожь

овес

спельту

даже крошки или остатки в посуде считаются нарушением

Пользование кухонной утварью, которая контактировала с хамецом

Посуда, которая использовалась в течение года для обычных блюд, нельзя использовать на Песах, если ее не кошерили в соответствии с правилами

Работа в праздничные дни

В первый и последний день праздника (в диаспоре - первые два и последние два) запрещена любая работа, кроме:

приготовления пищи

разжигания огня только от уже имеющегося пламени

переноса вещей в пределах разрешенной зоны

Курение

Курение технически разрешено в праздничные дни (не в шабат!), но не приветствуется

В шабат курить категорически запрещено

Использование электроприборов

В шабат и праздничные дни (12 и 20 апреля) запрещено:

включать или выключать свет, технику, гаджеты

пользоваться смартфонами, компьютерами, плитами (если не в режиме "шабат")

Алкоголь - только кошерный

Разрешены только вина и крепкие напитки, которые имеют специальное обозначение "Kosher for Passover"

Обычное пиво, виски, водка - запрещены, потому что сделаны из ферментированных злаков

Корм для животных

Даже домашним любимцам нельзя давать еду из хамеца - нужно заранее купить специализированный корм

На Песах нужно обязательно выпить четыре бокала вина, которые имеют важное значение (фото: Getty Images)

Что готовят на Песах

Песах - это праздник не только с духовным, но и с гастрономическим аспектом. Традиционно на праздничном столе появляются:

Мацот - тонкие лепешки, сделанные без дрожжей. Они символизируют поспешность, с которой евреи вышли из Египта, не успев дождаться, пока тесто поднимется.

Морор - горькая трава или хрен, который символизирует горечь рабства.

Керосет - сладкая паста из яблок, орехов, вина и корицы, символизирующая глину, из которой евреи строили сооружения для египтян.

Запеченное мясо - обычно это ягненок или курица. Мясо символизирует пасхальную жертву, которую когда-то приносили в храме.

Яйцо - символ новой жизни и восстановления.

Вино - на Песах пьют четыре чаши вина, которые символизируют свободу.

Что нужно сделать за неделю до праздника Песах

Перед началом Песах евреи имеют определенные обязательные подготовки:

Чистка дома - традиционно очищают дом от всего, что содержит хамец, что запрещено на праздник. Это включает даже кухонную утварь, которая будет использоваться только для приготовления пищи на Песах.

Подготовка специальной посуды - если в доме используется посуда для обычной еды, перед Песахом ее либо кошерят (если это возможно), либо используют специальную посуду, которая предназначена только для праздничных дней.

Запасание продуктами - покупка кошерных для Песах продуктов: мацот, вино, овощи и специи. Это также включает обеспечение запаса для праздничного стола.

Планирование седера - выбор места и подготовка к проведению седерного вечера - важного обряда Песах, когда семья собирается вместе для молитвы, чтения агхады и совместного празднования.