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В ПЦУ напомнили о важнейших церковных праздниках апреля: что и когда отмечать

Вторник 01 апреля 2025 18:34
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В ПЦУ напомнили о важнейших церковных праздниках апреля: что и когда отмечать В апреле украинцы будут отмечать Пасху (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Православной Церкви Украины напомнили, что уже в текущем месяце нас ждет "праздник над праздниками" - Пасха. К этому дню готовятся усиленной молитвой и постом, в то же время некоторые дни апреля являются особенно важными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПЦУ в Facebook.

Содержание

Самые важные дни апреля по церковному календарю

Украинцам напомнили, что в этом году "праздник над праздниками и торжество среди торжеств" - Пасху Господню (Светлое Христово Воскресение) - отмечают в апреле.

"К этому великому дню мы продолжаем готовиться усиленной молитвой и постом, получая важные духовные наставления относительно нашей жизни и осознавая цену нашего спасения через добровольные страдания Господа нашего Иисуса Христа", - отметили в ПЦУ.

3 апреля (четверг) - Четверг Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского (накануне вечером - чтение Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского).

5 апреля (суббота) - суббота акафистная, праздник Похвалы Пресвятой Богородицы (накануне вечером с особой торжественностью читается Акафист Пречистой Деве).

12 апреля (суббота) - Лазарева суббота, воспоминание воскрешения праведного Лазаря.

13 апреля (воскресенье) - праздник Входа Господня в Иерусалим, Вербное воскресенье (начинает Страстную неделю, седмицу особой подготовки к Пасхе Господней).

15 апреля (вторник) - Великий вторник. Вышгородской (Владимирской) иконы Божией Матери.

17 апреля (четверг) - Великий четверг. Воспоминание Тайной вечери.

18 апреля (пятница) - Великая пятница. Воспоминание святых спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа.

19 апреля (суббота) - Великая суббота.

20 апреля (воскресенье) - Светлое Христово Воскресение. Пасха.

23 апреля (среда) - чествование памяти великомученика Юрия Победоносца.

25 апреля (пятница) - чествование памяти апостола и евангелиста Марка.

27 апреля (воскресенье) - чествование памяти святого апостола Фомы.

В ПЦУ напомнили о важнейших церковных праздниках апреля: что и когда отмечатьВажные дни в апреле (инфографика: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Когда поминают умерших после Пасхи

В ПЦУ рассказали также, что после Светлого Христова Воскресения в Украинской Православной Церкви существует благочестивая традиция поминать умерших.

"Согласно местным традициям в разных регионах Украины чаще всего это поминовение начинается от Светлого понедельника и до понедельника Фоминой недели. В некоторых регионах такое поминовение происходит на второй и третьей неделе после Пасхи, или в определенные даты в послепасхальный период", - отметили в Церкви.

Уточняется, что "традиция Радоницы именно во вторник Фоминой недели перешла к нам из российского календаря".

В Украине же это была "обычно вся вторая неделя после Пасхи", которая называлась Проводной, а само поминовение - "проводы", "поминки" или "гробки".

"Учитывая вышеизложенное, решением Священного Синода вся 2-я неделя после Пасхи, начиная от Фоминого воскресенья, определена в нашем календаре, как "Неделя поминовения умерших (Проводы)", - сообщили в ПЦУ.

Отмечается, что это - время особого общецерковного поминовения всех от века усопших христиан.

"Почитайте своих усопших родных и ближних искренней молитвой и делами милосердия! Наша Церковь постоянно молится за здоровье живых и за упокой умерших, ведь у Бога нет мертвых - "Ибо у Него все живы", - подытожили в ПЦУ.

В ПЦУ напомнили о важнейших церковных праздниках апреля: что и когда отмечатьПубликация ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Напомним, ранее мы рассказывали, почему на Пасху красят яйца.

Читайте также, чем православная Пасха отличается от католической.

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