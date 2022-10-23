Животные, которые стали во время войны талисманами: кто останется в нашей памяти навсегда

А еще – нам очень помогают животные. Десятки кошек и собак стали символами храбрости в этой войне.

Широкомасштабная война с российским агрессором объединила всех украинцев, как никогда ранее. Военные защищают нашу землю, волонтеры закрывают много важных потребностей, в разных регионах обычные украинцы помогают внутренне перемещенным лицам. К победе пытается приложить руку каждый – от детей до пенсионеров.

В материале Styler мы расскажем, как четвероногие друзья приближают победу Украины, помогая не только своим хозяевам, но и другим пострадавшим в этой войне.

Животные, которые стали звездами во время войны

Животные, которых можно назвать настоящими звездами, тоже прилагают усилия для победы Украины над врагом. У многих из них появились собственные страницы в социальных сетях, где уже собралась огромная аудитория. И это помогает быстро распространить информацию о тех, кто нуждается в помощи.

Самая популярная собака в Украине - это пес Патрон из Чернигова. Этот маленький храбрый пес занимается поиском взрывоопасных предметов. За его годы работы счет таких снарядов пошел уже на тысячи. А сейчас работа Патрона очень важна и в его родной области, ведь оккупанты вторглись в Черниговскую область в первые дни войны и оставили там много опасных "подарков".

Пес Патрон (instagram.com/patron_dsns)

Харьковский кот Степан стал звездой соцсетей в 2021 году - благодаря своей неповторимой харизме. С 24 февраля его родной город стал целью россиян и его беспощадно обстреливают ракетами. Кот Степан вынужден был эвакуироваться со своей хозяйкой из Харькова во Францию, но и там он не сидел, сложив лапы.

Кот Степан помогает всем животным в Украине, которые пострадали от войны - на его странице публикуют сборы средств. И таким образом, он со своей хозяйкой собрал уже более 15 тысяч долларов. Сейчас самый популярный кот Instagram вернулся в Украину и продолжает помогать.

Кот Степан (фото: instagram.com/loveyoustepan)

Невероятной стала история кошки Глории. Дом ее хозяев в Бородянке был полностью разрушен российскими ракетами. Ее обнаружили только через несколько недель - Глория сидела на средних этажах разрушенного дома и выражение ее морды четко выражало, что она думает об оккупантах.

Спасатели назвали ее Шафой - в честь знаменитого кухонного шкафчика, который чудом уцелел в той же Бородянке, в одном из домов. Когда кошка вернулась к хозяевам, которые до последнего думали, что она погибла, она получила двойное имя - Шафа-Глория.

История Шафки привлекла внимание миллионов людей и ее популярность помогла собрать средства на помощь животным, которые пострадали от войны. Известный художник Александр Грехов вместе с командой зоозащитников сделали футболки и шоперы с изображением Шафы-Глории, а все вырученные средства были переданы на благотворительность.

Фото: Кошка Шафка-Глория

Барона, талисмана волонтерской группы, обнаружили Елена и Иван во время одной из поездок в опасные области. Они с самого начала войны занимаются эвакуацией животных из зоны боевых действий. Во время очередного выезда они нашли несколько щенков и одно из них оставили себе. Пес получил имя Барон и стал настоящим талисманом зооволонтеров.

Сейчас он сопровождает своих хозяев в поездках, помогает искать брошенных животных, а главное - находит с ними общий язык и по-своему помогает мохнатым успокоиться и довериться спасителям.

Фото: Барон - талисман зооволонтеров

Собака Николь стала звездой благодаря своей ответственной миссии. Николь - сотрудница Укрзализныци, которая с первых дней войны помогала своей хозяйке успокаивать взрослых и детей в эвакуационных поездах. Как рассказывала ее хозяйка, собака всегда сама чувствовала, к кому ей нужно подойти в вагоне - утешить горюющего взрослого, отвлечь ребенка, снять стресс или просто полежать рядом.

Фото: Храбрая проводница Николь

Бигль Лори - охранник в теробороне Ровенской области. Лори стала настоящим талисманом для военных и отлично справляется с охраной. Еще она поддерживает боевой дух и настроение, снимает стресс и ежедневно осматривает территорию.

Фото: Защитница Лори

И это далеко не все животные - кот Филя выжил во время атаки на Киев 10 октября, Пес Крым потерял всю семью в Днепре, Эли из Макарова пять месяцев ждала своих хозяев на руинах дома, лабрадор из Черновцов, который помог собрать 30 тысяч для ВСУ, Жужа из Мариуполя, которая вдохновляла хозяина идти пешком почти 5 суток, ризеншнауцер Зара, которая оказалась закрытой в квартире в Ирпене и еще сотни собак и котов. А также енотов, волков, медведей, птиц, жителей зоопарков и питомников.

Юхимовна укутывает Боню, чтобы та не слышала взрывов (Фото: Олег Переверзев)

Собаку Геру нашли военные в Ирпене (facebook.com/gleb.garanich)

Фото: Пес Крым на руинах дома в Днепре

Собаки-спасатели в разных службах

Служебные собаки сейчас активно помогают защитникам Украины, как в зоне боевых действий, так и в регионах, которые пострадали от последствий войны. Такие собаки незаменимые помощники в саперных подразделениях, так как благодаря острому нюху и навыкам они быстро могут обнаружить взрывоопасные предметы.

Очень важны и собаки, которые работают на завалах и помогают найти пострадавших. Собак используют в полиции, в пограничной службе, в ГСЧС, они помогают искать взрывчатку во время сообщений о минировании разных объектов.

В ГСЧС есть целое подразделение собак-поисковиков. Именно они спасают жизни тем людям, которые из-за ракетных ударов врага попали под завалы собственных домов.

В Украине существует лишь одна организация, которая готовит таких собак - в городе Ромны Сумской области находится Кинологический (учебный) центр ГСЧС. Сейчас там работает 20 специалистов, которые могут обучить одновременно 24 собаки.

Но сейчас в центре находится всего 15 собак и возможности этого центра используются не на полную силу, так как не хватает специализированного оборудования.

Центру помогают международные фонды - они закупают необходимую одежду для кинологов, страховочные и спусковые системы. Есть и другие организации, которые помогают организовать совместные учения украинских и международных тренеров.