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Одеські рятувальники показали свого пса-талісмана: Мажор може стати конкурентом Патрону

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Одеса, Субота 20 серпня 2022 11:27
Одеські рятувальники показали свого пса-талісмана: Мажор може стати конкурентом Патрону Фото: Одеські рятувальники показали свого пса-талісмана Мажора (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Анна Шиканова

В Одесі у рятувальників з'явився свій пес-талісман. Цуценя виявили під час пожежі в будинку, а господарі подарували його рятувальникам на знак подяки за врятоване майно.

Що відомо про малюка Мажора, у якого тепер є нова сім'я в пожежній частині Одеси - читайте в матеріалі нижче.

Будинок господарів цуценя спалахнув і до них на допомогу поспішили рятувальники з ДСНС Одеси. Вони швидко загасили пожежу і встигли врятувати майно господарів і всіх собак в будинку. А після пожежі рятувальники знайшли маленьке чорне вухате цуценя. Господарі будинку подарували цуценя пожежникам на знак подяки.

Кажуть, що щеня сам вибрав нового господаря. Він схопив зубами за штанину одного з рятувальників, почав з ним гратися.

Цуценя назвали Мажором і перша функція, яку він освоїв в пожежній частині - знімати стрес у рятувальників. У його посадові обов'язки тепер входять посмішки, ігри, поцілунки.

Одеські рятувальники показали свого пса-талісмана: Мажор може стати конкурентом ПатронуОдеські рятувальники показали свого пса-талісмана: Мажор може стати конкурентом ПатронуОдеські рятувальники показали свого пса-талісмана: Мажор може стати конкурентом Патрону

Фото: facebook.com/DSNSODE

Рятувальники зізнаються, що у цуценя є відмінний рецепт зняття стресу після важких пожеж або російських обстрілів. Він вже вивчив команду "цілуватися".

"Хлопці розповідають, що він (Мажор - ред.) є маленьким психологом. У тих умовах вони зараз сильно втомлюються, а побачивши Мажора відразу починають посміхатися, з ним гратися, тому емоційно і психологічно він дуже допомагає", - розповіла речник ГУ ДСНС України в Одеській області Марина Мартиненко.

Рятувальники кажуть, що щеня грайливий і дуже добрий - грає і спілкується абсолютно з усіма. Мажором його назвали не випадково, і він став улюбленцем абсолютно у всієї команди.

Одеські рятувальники показали свого пса-талісмана: Мажор може стати конкурентом ПатронуОдеські рятувальники показали свого пса-талісмана: Мажор може стати конкурентом ПатронуОдеські рятувальники показали свого пса-талісмана: Мажор може стати конкурентом ПатронуОдеські рятувальники показали свого пса-талісмана: Мажор може стати конкурентом Патрону

Фото: facebook.com/DSNSODE

У нього тепер є власні апартаменти, а для свого улюбленця хлопці не шкодують нічого - ласощі, іграшки та розваги Мажор отримує у величезному обсязі.

"Коли подумали про те, що це пес, у якого є все, то вирішили, що у нас буде Мажор. Люблять його всі, але іноді він спить з диспетчерами - він сумує, коли його звідти виганяють, але він вже знає, що його всі люблять", - додала Мартиненко.

Одеські рятувальники показали свого пса-талісмана: Мажор може стати конкурентом ПатронуОдеські рятувальники показали свого пса-талісмана: Мажор може стати конкурентом ПатронуОдеські рятувальники показали свого пса-талісмана: Мажор може стати конкурентом ПатронуОдеські рятувальники показали свого пса-талісмана: Мажор може стати конкурентом Патрону

Фото: facebook.com/DSNSODE

Мажор ще трохи підросте і його почнуть дресирувати. Рятувальники планують в майбутньому брати Мажора на виїзди та зробити його повноцінним членом команди.

"У нього характер бойовий, не боїться нікого і нічого. Якщо освоїть команди, то буде служити в ДСНС. Ми думаємо, що він впорається", - кажуть рятувальники.

Мажору навіть планують пошити власну форму. Ну, а поки - він бігає в нашийнику з корпоративними кольорами.

До речі, раніше ми розповідали про собаку Сикро - хвостатому психолога українських рятувальників.

А ще ми писали про українському військовому, який рятує тварин і став зіркою західних ЗМІ.

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