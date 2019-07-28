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У Києві почалася перша хресна хода ПЦУ

Новини » Суспільство    28.07.2019 - 11:26
У Києві почалася перша хресна хода ПЦУ
Фото: хресна хода ПЦУ (РБК-Україна)

Хода прямує до Володимирської гірки

У неділю, 28 липня, у Києві розпочалася перша хресна хода Православної церкви України (ПЦУ), приурочена до 1031-річниці хрещення Київської Русі. Про це повідомляє РБК-Україна.

Так, на Софіївській площі почався рух колони, яку очолює предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній. Попереду колони йдуть військові капелани. Це перша хресна хода для новоствореної єдиної помісної Православної церкви України.

 

Український хресний хід на чолі з Блаженнійшим Митрополитом Епіфанієм від Святої Софії Київської до пам’ятника святому рівноапостольному князю Володимиру. Святковий молебень та молитва за Україну

Опубліковано Православна Церква України Неділя, 28 липня 2019 р.

Зазначимо, що колона пройде хресною ходою від Софіївської площі через Володимирський проїзд, Михайлівську площу, вулицю Трьохсвятительську до парку Володимирська гірка.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція Києва перейшла на посилений режим несення служби у зв'язку з проведенням першої хресної ходи Православної церкви України до 1031-річниці хрещення Київської Русі. В місцях проведення заходу були встановлені фільтраційні пункти, де правоохоронці здійснюють поверхневий огляд учасників ходи.

Додамо, що у суботу, 27 липня, у Києві відбулася хресна хода Української православної церкви Московського патріархату з нагоди 1031-річчя хрещення Київської Русі. За даними поліції, участь в хресній ході УПЦ МП взяли близько 30 тисяч вірян. На богослужіння зібралися кілька тисяч людей, в тому числі і духовенство зі всієї України.

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