У Києві пройшов хресний хід УПЦ МП

Фото (facebook.com/Church.ua)

У хресній ході взяли участь близько 30 тисяч осіб

У Києві на Володимирській гірці сьогодні, 27 липня, розпочався хресний хід Української православної церкви Московського патріархату з нагоди 1031-річчя Хрещення Русі. Пряму трансляцію з місця події вело "Громадське".

На богослужіння зібралися кілька тисяч людей, в тому числі і духовенство зі всієї України. По дорозі до Києво-Печерської Лаври і на інших вулицях столиці правоохоронці посилено забезпечували правопорядок, повідомила прес-служба МВС.

Чолі Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив в Instagram, що у хресній ході в центрі Києва взяли участь близько 30 тис. чоловік.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що через хресний хід Української православної церкви Московського патріархату в Києві 27 липня обмежать рух транспорту.

У Міністерстві внутрішніх справ України закликали не піддаватися на провокації під час хресного ходу Української православної церкви Московського патріархату в Києві.

Додамо, Православна церква України проводитиме 28 липня перший хресний хід. Православна церква України в неділю, 28 липня, проведе свій перший хресний хід. Так, очолить хресну ходу глава ПЦУ, митрополит Епіфаній.