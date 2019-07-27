ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві пройшов хресний хід УПЦ МП

Новини » Суспільство    27.07.2019 - 16:21
У Києві пройшов хресний хід УПЦ МП
Фото (facebook.com/Church.ua)

У хресній ході взяли участь близько 30 тисяч осіб

У Києві на Володимирській гірці сьогодні, 27 липня, розпочався хресний хід Української православної церкви Московського патріархату з нагоди 1031-річчя Хрещення Русі. Пряму трансляцію з місця події вело "Громадське".

На богослужіння зібралися кілька тисяч людей, в тому числі і духовенство зі всієї України. По дорозі до Києво-Печерської Лаври і на інших вулицях столиці правоохоронці посилено забезпечували правопорядок, повідомила прес-служба МВС.

Чолі Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив в Instagram, що у хресній ході в центрі Києва взяли участь близько 30 тис. чоловік.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що через  хресний хід Української православної церкви Московського патріархату в Києві 27 липня обмежать рух транспорту.

У Міністерстві внутрішніх справ України закликали не піддаватися на провокації під час хресного ходу Української православної церкви Московського патріархату в Києві.

Додамо, Православна церква України проводитиме 28 липня перший хресний хід. Православна церква України в неділю, 28 липня, проведе свій перший хресний хід. Так, очолить хресну ходу глава ПЦУ, митрополит Епіфаній.

 

Суд відмовив Мінкульту в розблокуванні процесу перейменування УПЦ УПЦ МП просить суд скасувати держреєстрацію ПЦУ
Новини України УПЦ МП
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся