ПЦУ створила румунський вікаріат

Фото: митрополит Епіфаній (РБК-Україна)

Румунський вікаріат буде наділений правом самоврядування

Синод Православної церкви України сьогодні, 27 липня, прийняв рішення створити румунський православний вікаріат для етнічних румунів в Україні. Про це повідомляє прес-служба ПЦУ.

Вікаріат буде підпорядкований митрополиту Єпіфанія. Також у вікаріату румунської буде особлива адміністративна структура з правами самоврядування у складі ПЦУ.

Наголошується, що права самоврядування і лад румунського вікаріату будуть розроблені разом з представниками релігійних громад, у співпраці з Румунською православною церквою.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Румунська православна церква може визнати Православну церкву України, якщо українська влада забезпечать права і свободи румунських громад.

Синод Румунської церкви на майбутній сесії для вирішення ПЦУ розгляне питання 127 румунських православних парафій, які знаходяться переважно в Північній Буковині і перебувають в УПЦ Московського патріархату. Також церква наполягала на необхідності консультацій з румунськими православними в Україні, які зацікавлені у збереженні етнічної та мовної ідентичності.