Перший день зими: яке сьогодні свято і що говорять прикмети

Свято 1 грудня (колаж РБК-Україна)

1 грудня вшановується пам'ять святих мучеників Романа і Платона

Яке сьогодні свято. 1 грудня 2019 року вшановують пам'ять святих мучеників Романа і Платона. У давнину молилися святим для матеріального добробуту. Вранці перед початком роботи і справами обов'язково йшли до церкви, оскільки вірили, що після цього в сім'ї будуть водитися гроші.

1 грудня - перший день календарної зими. У народі кажуть, що Платон і Роман кажуть зиму нам. Якою погода буде в цей день, такою залишиться протягом всієї зими. Також в цей день щорічно відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом День працівників прокуратури України.

Святі мученики Роман і Платон (фото з відкритих джерел)

Всі прикмети цього дня

Якщо 1 грудня на вулиці тепло – зима буде м'якою.

Якщо погода протягом дня дуже швидко змінюється, то зима буде мінливою.

Що можна робити в цей день

Першого грудня радять по можливості давати милостиню нужденним. Вказується також, що бідним варто передавати предмети побуту та одяг, який більше не носите. Вважається, що допомога нужденним у цей день тільки позитивно позначитися на вашому фінансовому добробуті.

Також 1 грудня можна вирушати в далеку дорогу або в довгоочікувану відпустку. Ваші подорожі будуть вдалими і щасливими.

Що не можна робити в цей день

1. В цей день категорично забороняється сваритися, адже сварки можуть затягтися на весь рік.

2. Постарайтеся ні на кого не ображатися, стримуйте свої емоції і будьте терплячим.