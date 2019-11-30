Свято 30 листопада: всі прикмети і заборони цього дня

Свято 30 листопада (Колаж РБК-Україна)

В цей день нашитий предки влаштовували гуляння і качалися в снігу

Яке сьогодні свято. 30 листопада 2019 року всі православні християни згадують про Григорія Чудотворця . Він завжди прагнув до пошуку справжнього сенсу життя і дізнався про нього лише після того, як прочитав Євангеліє. В давнину на Григорія проводилися багатолюдні свята і гуляння. Дорослі і діти каталися на санях і спускалися з гірки, намагаючись покотитися далі, щоб наступний рік був вдалим.

Григорій Чудотворець (фото з відкритих джерел)

Також щорічно 30 листопада у багатьох країнах відзначається Всесвітній день тварин та Міжнародний день захисту інформації.

Всі прикмети цього дня:

Хороша погода 30 листопада віщує неморозну зиму, і навпаки.

Похмура погода на Григорія – прикмета, що сонячних днів взимку теж буде мало.

Темний лід на річці віщує хороший врожай.

Якщо в снігу пограти в цей день – прикмета, що весь наступний рік здоровим будеш.

Яка погода 30 листопада, такою вона буде і взимку.

Мороз 30 листопада віщує холодну зиму.

не можна робити в цей день: