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Свято 30 листопада: всі прикмети і заборони цього дня

STYLERЖиття    30.11.2019 - 06:55
Свято 30 листопада: всі прикмети і заборони цього дня
Свято 30 листопада (Колаж РБК-Україна)

В цей день нашитий предки влаштовували гуляння і качалися в снігу

Яке сьогодні свято. 30 листопада 2019 року всі православні християни згадують про Григорія Чудотворця . Він завжди прагнув до пошуку справжнього сенсу життя і дізнався про нього лише після того, як прочитав Євангеліє. В давнину на Григорія проводилися багатолюдні свята і гуляння. Дорослі і діти каталися на санях і спускалися з гірки, намагаючись покотитися далі, щоб наступний рік був вдалим.

Свято 30 листопада: всі прикмети і заборони цього дняГригорій Чудотворець (фото з відкритих джерел)

Також щорічно 30 листопада у багатьох країнах відзначається Всесвітній день тварин та Міжнародний день захисту інформації.

Всі прикмети цього дня:

  • Хороша погода 30 листопада віщує неморозну зиму, і навпаки.
  • Похмура погода на Григорія – прикмета, що сонячних днів взимку теж буде мало.
  • Темний лід на річці віщує хороший врожай.
  • Якщо в снігу пограти в цей день – прикмета, що весь наступний рік здоровим будеш.
  • Яка погода 30 листопада, такою вона буде і взимку.
  • Мороз 30 листопада віщує холодну зиму.

не можна робити в цей день:

  • Не приміряйте чужі обручки – буде біда.
  • Не вирушайте в цей день в далеку дорогу
  • Не сваріться і не лайтеся в цей день
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